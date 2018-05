La pataleta de Jorge Javier Vázquez ante "la soberana hostia” que le han dado los medios a Alfred

Un año más, España quedó en muy mal lugar ‘eurovisivo'. Amaia y Alfred no triunfaron y ahora vienen las quejas. Jorge Javier Vázquez ha querido defender al extriunfito catalán pero tal vez se equivoque en sus argumentos.

Alfred obligado a explicarse tras su "insulto a España": "Amaia y yo estamos a muerte con España"

Representar a España en Eurovisión en un regalo envenenado. Siempre es igual. Nunca triunfamos y luego nos echamos las manos a la cabeza. Pero hay que recordar que, este año en concreto, fue el público el que votó por la canción y los intérpretes. Cierto es que la puesta en escena no fue pobre, fue nula, y que se tuvo alergia a cualquier tipo de hacer todo tipo de espectáculo.

Han sido muchos los que, después del Festival de Eurovisión del 12 de mayo de 2018 han cargado contra Alfred y Amaia pero Jorge Javier Vázquez, desde su columna semanal de la revista Lecturas ha querido defender a los jóvenes.

En primer lugar, el presentador de Telecinco reflexiona sobre el lugar que ocupa España en Eurovisión:

Pero lo que verdaderamente le importa a Vázquez es otra cosa:

Quiero hablar de un artículo publicado el domingo en uno de los periódicos más importantes de nuestro país. Le pegaba una soberana hostia al Festival y recomendaba a Alfred que dejara de cantar con una crueldad terrible.

No creo que se puedan dar esos consejos tan a la ligera. En su día a Harrison Ford le sugirieron que abandonara el mundo de la interpretación e incluso a la mismísima María Callas también le aconsejaron que abandonara el canto. Decirle eso a un crío que tras unos meses en una academia representa a su país en Eurovisión me parece tan absurdo como innecesario. No paguemos con ellos nuestro cabreo con el mundo.