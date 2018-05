'Sálvame' vuelve a jugar a la ruleta rusa: ¿qué colaborador se puede quedar sin trabajo? ¿Por qué fomentan el 'acoso'?

En Telecinco no aprenden. No tienen autocrítica. No saben cuándo parar y cuáles son los límites. El 17 de mayo de 2018, 'Sálvame' volvió a jugar con el puesto de trabajo de un colaborador de la manera más absurda y cruel. Al final, será todo mentira, lo que no significa que no se esté fomentando el acoso laboral.

EL PELIGROSO JUEGO DE 'SÁLVAME'

Hace años, 'Sálvame' sacó una encuesta pública: ¿Qué colaborador te gustaría que se fuera de programa? Karmele Marchante fue la elegida pero fue todo una charada, un sucio juego de palabras. No la iban a despedir si no que la mandaron a Perú durante unos días como representante del equipo. Este fue el comienzo de un camino muy peligroso, el de jugar con el puesto de trabajo de la gente.

A finales de 2017, saltó la noticia de que ‘Sálvame' estaba pensando en despedir a Lydia Lozano y a Terelu Campos. El drama se explotó durante una semana y acabó en papel mojado. Da igual. No se puede consentir, ni en broma, el linchamiento y la humillación pública de los trabajadores. La imagen que se da para el espectador es peligrosa.

Vergüenza por jugar con el puesto de trabajo de Terelu y Lydia, hasta que...

EL DESTINO DE LYDIA LOZANO EN MANOS DE KIKO HERNÁNDEZ

Aprovechando que en 'SV2018', María Jesús Ruiz se rapó la cabeza a cambio d edos pollos asados, el 17 de mayo de 2018 en ‘Sálvame' quisieron jugar a lo mismo.

El programa le propuso a Kiko Hernández dejarle la cabeza como una bola de billar a cambio de que su compañera, Lydia Lozano, pasase de ir cuatro días a la semana a uno. Es decir, el futuro de la periodista está en manos de uno de sus mayores rivales.

Por su puesto, dejaron la resolución de la apuesta para el día siguiente y terminará sin que ocurra nada. El problema, repetimos, no es ese. Por mucho que ‘Sálvame' juegue a ser un reality, no lo es. Hay que llamar la atención ante actitudes como estas porque fomentan la humillación laboral y el acoso. ¿Ahora resulta que el trabajo de una persona depende el corte de pelo de otra? Es vergonzoso.