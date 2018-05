Alberto Isla casi pega a Alejandro Albalá y descubre las trampas y la crueldad de los directivos de 'Supervivientes 2018'

El domingo 20 de mayo de 2018, el plató de 'Supervivientes 2018: Conexión Honduras' se llenó de violencia. Alberto Isla y Alejandro Albalá, novio y exmarido de Isabel Pantoja, respectivamente, por poco llegan a las manos.

Todos sabíamos que era un engaño, que Alberto Isla y Chabelita no iban a romper. El jueves 17 de mayo de 2018, él regresó de Honduras para descubrir los muchos rumores que apuntaban a que su prometida podría haberle puesto los cuernos. Alberto se enfadó muchísimo con la hija de Isabel Pantoja pero la sangre no ha llegado al río, obviamente.

Lo hemos hablado en casa, hemos aclarado las cosas. Estoy enamorado de ella y confío en ella. No me ha sido infiel.

Dijo Alberto Isla el domingo 20 de mayo en 'Conexión Honduras'. Pero en el plató, Alejandro Albalá aprovechó para decirle a la nueva pareja de su ex:

A lo que Isla contenstó furioso:

El chollo lo has tenido tú durante tres años. ¡Caradura, sinvergüenza, no me provoques más!

Dicho esto, Alberto se acercó a Alejandro y, tuvo que ser retenido porque por poco le pega, ante lo que la presentadora, Sandra Barneda le tuvo que obligar a pedir disculpas. Pero no fue expulsado, como debería haber sido. Qué curioso que en Telecinco castiguen la violencia según les convenga.

Por otro lado, Alberto Isla destapó la crueldad con la que la productora de 'Supervivientes' le trató a su llegada de Honduras:

Me esperaba vídeos de mi paso por 'Supervivientes'. Cuando llego aquí, me encuentro vídeos de otra productora. Me choca mucho y me parece una falta de respeto. He respetado mucho a la productora, y creo que ha tenido el gesto feo de ponerme esos vídeos. A veces hay que ser más humano.