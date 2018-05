El día que Christian Gálvez se merendó a un 'traicionero' Risto Mejide

El 20 de mayo de 2018, el 'Chester' de cuatro estuvo de dicado a los sapiens, a personajes que, además de famosos, piensan, tienen cultura y una vida más interesante de la que dejan ver a priori. Por ello se invitó a Christian Gálvez, presentador de 'Pasapalabra' y experto en Leonardo Da Vinci.

Lleva diez años al frente de ese mastodonte llamado ‘Pasapalabra' , lo que ha convertido a Christian Gálvez en uno de los personajes más queridos de nuestra TV. Pero durante esta década hemos sido muchos los que hemos exigido más proyección para el presentador. ¿Por qué no le ofrecen más programas de gran caché o un más prime-times? La respuesta, es que él mismo ha elegido su carrera.

Christian Gálvez se asegura el futuro firmando un contrato de larga duración con Mediaset

Comenzó siendo actor pero como él mismo le dijo a Risto Mejide, lo de la interpretación no era lo suyo por lo que pasó a presentar programas. Comenzó en 'Desesperado Club Social', que presentó en Antena 3 desde 1999 hasta 2002:

Ahí pensé que ya lo tenía todo hecho. Este programa terminó por decisiones políticas, pero yo pensé que volverían a llamar. Pero no me llamaron

Después, no tuvo problemas en trabajar en una juguetería hasta que llegó 'Caiga quién caiga' , mítico programa en el que colaboró como reportero, donde tuvo un enfrentamiento público con el actor Keanu Reeves

Aquí cambió mi percepción de lo que era hacer televisión. Lo que no se ve es que me cogieron los de seguridad y me echaron de la rueda de prensa. Me di cuenta de que quería hacer televisión, pero no a cualquier precio. No quería reírme de nadie. A partir de ahí cambie el chip.

Gálvez se mostró humilde ante los halagos de Risto, quién le recordó que en ‘Pasapalabra' es donde conoció a Almudena Cid, la que es actualmente su mujer:

No llevaba ni un mes haciendo el programa y cuando la conocí se me olvidó hasta la mecánica. ¡Fíjate que profesionalidad!



Me hace mucha gracia que nos pasemos el día criticando a Pablo Motos, por ejemplo, por incidir en la vida personal de sus invitados cuando Risto hace los mismo y nadie dice nada. En el caso de Gálvez no sólo le interrogó sobre su matrimonio sino por la paternidad, ya que aún no tiene hijos.

Sí me lo planteo, es una de las ilusiones de mi vida. Pero el término paternidad y maternidad sólo te corresponde a un 50%. Ahora no sé si estamos preparados, pero creemos que no es el momento. Almu estuvo veinte años en un gimnasio y se está encontrando a sí misma. Yo no sacrifico lo que tengo con Almu si ella no quiere. Si viene perfecto, se llamará Leonardo u Olympia

En la entrevista con Risto, Gálvez nos conquistó aunque no nos sorprendió. Es que realmente es interesantísimo escucharle hablar, sobre todo se refería a su gran pasión, Leonardo Da Vinci. De hecho, el presentador ha sido considerado uno de los mayores expertos mundiales en el genio italiano.