Belén Esteban, humillada como nunca en plató: "¡No grites para pedir el aplauso fácil!"

Belén Esteban es una populista. Eso nadie lo niega. Suele solventar su falta de discurso con gritos para que la gente aplauda y a sus jefes de 'Sálvame' eso les encanta pero el 21 de mayo de 2018, alguien le cerró el pico a la mal llamada ‘princesa del pueblo' diciéndole la verdad: ¿De quién se trata? Nada más y nada menos que de Dulce, la niñera de Chabelita.

Paz Padilla le cierra la boca a la ordinaria de Belén Esteban

Dulce siempre ha sido un personaje oscuro. La que fuera la niñera de Chabelita era la mano derecha de Isabel Pantoja para luego traicionar a la tonadillera y ponerse del lado de la niña, con la que vive, dedicándose a cuidar de su hijo.

Ahora que Chabelita está en el punto de mira tras los rumores de que podría haberle sido infiel a Alberto Isla, Dulce ha vuelto a salir a la palestra para defender a su 'niña'.

Pero como siempre ocurre, la niñera apareció el 21 de mayo de 2018 a ‘Sálvame' a la defensiva. Los colaboradores hablaban de ella mientras que Dulce esperaba en la zona de dirección cuando salió despavorida, gritando, y poniendo a cada uno en su sitio, asegurando que ella "no vive" de Chabelita, que no le paga por cuidar a su hijo (entonces, ¿de qué vive esta mujer?).

El caso es que todo giraba a que los novios y los ex novios de Chabelita viven del ‘chollo' de la hija de Isabel Pantoja, al igual que Dulce. Ella se defendió pero Belén Esteban comenzó a gritarle incongruencias que , al final, no se entendían. Pero como ‘Sálvame' es como es, cada vez que la de paracuellos abre la boca parece que ha dicho algo importante para la nación, por lo que todo el mundo la aplaude y vitorea.

Pero Dulce caló a la ex de Jesulín de Ubrique y le cerró la boca como nunca ante slo había hecho:

No te alteres para pedir el aplauso fácil del público, no te alteres y no grites.