¿Problemas para Sandra Barneda?: Su novia no olvida los cuernos que le puso Sofía Cristo

Supervivientes ' ya no es 'Supervivientes', sino un 'Deluxe' disfrazado de realityy caribeño. Ya no importa lo que pase en Honduras, el plató se ha convertido en 'Sálvame 2.0'.

Por ello, no es de extrañar que el miércoles 23 de mayo de 2018, durante la gala especial que se inventó Telecinco para competir contra la Catedral del Mar en A3, dos de las colaboradoras del programa, Nagore Robles y Sofía Cristo hablaran de su relación sentimental que terminó hace años: ¿Qué opinará Sandra Barneda, presentadora de los debates de 'SV' y novia actual de Robles?

Bronca entre Sandra Barneda y Nagore Robles en un mercadillo navideño



Ya son cuatro las galas semanales de 'SV2018'. Por muchas cosas que pasaran en Honduras, no dan para tantas horas de televisión. Por ello, los responsables del concurso llevan años fijándose más en lo que pasa en el plató que en la isla, algo que se ha potenciado en esta edición.

A pesar de que ha estado dos meses concursando, a Alberto Isla solo le preguntan sobre lo que ha sucedido mientras que él estaba en Honduras. A saber: Su prometida, Isa Pantoja, pasó la noche en un hotel con un chico.

Los supuestos cuernos de Chabelita fueron uno de los temas centrales de la gala especial del miércoles 23 de mayo de 2018. Tantas referencias sobre el tema hicieron explotar a Alberto Isla:

Cansa mucho y machaca mucho psicológicamente.

Y es que el joven se quejó de que los colaboradores de 'SV' no creyeran a su novia cuando aseguraba que ella no le había sido infiel. Por ello, Nagore Robles le dejó muy claro al ex concursante:

Que tú la creas no quiere decir que los demás no la creamos.

Pero Isla apeló a que lo que supuestamente le ha pasado a él- los cuernos- le ha ocurrido a mucha gente. Y sí, a Nagore precisamente le pasó cuando su ex novia, Sofía Cristo, le fue infiel:

A mí me ha pasado, y lo llevé con mucha honra, ¿a que sí?

Cristo, que también es colaboradora del programa, respondió a su ex:

Yo he cometido muchos errores, pero hay que tener la capacidad de perdonar. A mí me han perdonado y hoy en día son grandes amigas mías y, si no, las mejores.

Pero luego llegó el colmo de la hipocresía. Jorge Javier Vázquez, el presentador, le preguntó a la mismísima Isa Pantoja si perdonaría una infidelidad a lo que Chabelita, olvidándose de su propio pasado y del de Alberto Isla, respondió: