¡Belén Esteban y Carlota Corredera se hunden en la miseria!: El cabreo del director de ‘Sálvame’ con ellas por traidoras

Lo que nunca se hubiera sospechado que pasaría en ‘Sálvame' sucedió el 24 de mayo de 2018. El director del programa de T5, David Valldeperas se cabreó como nunca con Belén Esteban y con-y esto es lo sorprendente- con su gran ‘amiga', Carlota Corredera. Y todo por culpa de una conversación 'privada' entre las dos.

Como todo en ‘Sálvame' es ambiguo, lo que ocurrió el jueves 24 de mayo de 2018 en ‘Sálvame' no fue una excepción. Tras una pausa publicitaria vimos en primer plano a la presentadora, Carlota Corredera, con el rostro muy serio y compungido y detrás de ella al director del programa, David Valldeperas, muy borde, dándole ordenes.

Pero Carlota (fingiendo que se saltaba el guión aunque estaba todo preparadísimo) se dirigió a la audiencia y dijo:

A veces es difícil seguir porque todo lo que sucede en este programa es muy intenso y por eso nos siguen ustedes desde hace tanto tiempo. ¿Saben que pasa? Que veo a David (Valldeperas) mal y también veo enfadadas a otras compañeras. A mí me encantaría que me resbalase todo peor no soy capaz. Pero yo no estoy autorizada para verbalizar por qué David está enfadado y por qué hay compañeras enfadas. Y no lo voy a contar pero no me gusta.