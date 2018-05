Tensión brutal por lavar los trapos sucios en un plató: Sandra Barneda humilla a su novia, Nagore Robles, en directo

Sandra Berneda y Nagore Robles siguen haciendo de 'Supervivientes 2018: Conexión Honduras' su propio show personal. Además de continuas declaraciones de amor, el domingo 27 de mayo de 2018 la pareja vivió en directo su primer pique. No fue más que una broma de la presentadora a la colaboradora pero, en realidad, resultó ser muy incómodo, sobre todo si tenemos en cuenta los antecedentes.

El miércoles anterior, durante una gala especial de 'SV2018', se debatió sobre las infidelidades y si estas eran perdonables o no. Sandra Barneda dijo que a ella le habían puesto "los cuernos" y que lo había perdonado.

La colaboradora se refería en concreto a Sofía Cristo con al que rompió después de que esta le fuera infiel. Cristo, que estaba en plató puesto que participa como tertuliana, lo confirmó pero ambas aseguraron que, después de la tormenta, ahora son las mejores amigas.

Bronca entre Sandra Barneda y Nagore Robles en un mercadillo navideño

Pasamos, pues, al domingo 27 de mayo de 2018. En ‘SV2018: Conexión Honduras', se debatió sobre la traición de Logan a Sofía Suescun en la isla. Ël la había nominado a ella para poder salvar a su amigo Hugo. ¿Por qué? Porque según Loga:

Primero los colegas, luego las pibas.

Esta frase provocó toda una disputa en el plató, sobre todo entre dos de los colaboradores: Nagore y Kiko Jiménez. Ambos se preguntaron si eran más importantes la pareja o los amigos.

El joven no quiso contestas pero Nagore tampoco.

Entonces, Sandra Barneda, puso en una situación muy incómoda a su novia al decir:

Planteo una pregunta: ¿qué respondería Nagore? ¿Qué prefiere, a su chica o a sus amigos? Ya que es tan clara, que se moja siempre, que dice la verdad...

Si unimos las dos cosas, resulta curioso y podríamos pensar que Barneda le estaba preguntando a su pareja si la la preferiría a ella antes que a su amiga, y ex, Sofía Cristo.

Da igual lo que pase entre la presentadora y su novia. Lo que hace bastante gracia es que Barneda no se canse de decir que su programa no es ‘Sálvame', que ahí no se tocan ciertos temas íntimos