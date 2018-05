Kiko Hernández, el "tonto útil" de 'Sálvame' que ha dado un golpe en la mesa

Kiko Hernández dice haber sido utilizado por su compañera de 'Sálvame', Anabel Pantoja y por la prima de ésta, Chabelita, para perpetrar sus 'malévolos' planes. Pero Kiko ha entrado en el juego como el que más, sabiendo incluso que le estaban engañando y ahora se queja.

Chabelita podría haberle sido infiel a su prometido, Alberto Isla, mientras que este estaba concursante en ‘Supervivientes 2018'. Unas fotos, un vídeo y varios testimonios, delatan a la hija de Isabel Pantoja.

Para guardar los muebles, Chabelita le pidió a su prima Anabel Pantoja que hablara con Kiko Hernández en un par de ocasiones y así pactar con el colaborador una entrevista en ‘Sálvame' para contar su versión: que había pasado la noche en un hotel con un joven, Tony, pero que no había pasado nada, que se quedó dormida.

Alberto Isla regresó de Honduras, se enfadó con su novia pero luego la perdonó, asegurando que cree su versión de los hecho. Aún así, Telecinco sigue explotando el tema y el viernes 26 de mayo de 2018 el tal Tony , que fue pretendiente de ‘Mujeres y hombres y viceversa', se sometió a la prueba del polígrafo en el ‘Deluxe' donde detalló su ‘aventura' con Isa Pantoja.

El 28 de mayo de 2018, Kiko Hernández explotó. Dijo creer la versión de Tony y aseguró haber sido utilizado por Chabelita y su prima para vender una mentira.

Me has utilizado de tonto útil, no habrá tercera vez, a partir de ahora tus cacas te las vas a tragar tú y tus asuntos te los vas a solucionar tú.