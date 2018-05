Canal Cocina cumple 20 años: Cuando la comida cambia vidas

Para algunos será un canal de pago para expertos o fikis de la gastronomia pero no. Canal Cocina cumple 20 años y ya es un referente no sólo en España sino a nivel mundial. Porque ahí no solo se ven recetas, se venden estilos de vida.

Gracias a en gran medida a Canal Cocina la sociedad española hoy disfruta muchísimo más cuando se sienta a la mesa de lo que lo hacía hace 20 años.

Quien habla es Mandi Ciriza, Vicepresidenta Senior de los canales de Lifestyle del sur de Europa y Latinoamérica. Tiene razón.

Antes del boom de programas gastronómicos como 'Masterchef' o 'Top Chef', ya estaban ellos antes diciéndonos que la cocina es la forma más sana de relacionarnos.

EXPERIENCIA PERSONAL CON CANAL COCINA

Hablo como fan. Cualquiera que me conozca sabe que lo más normal es entrar en mi casa y pillarme viendo Canal Cocinal. Si enciendes mi televisor, casi siempre estará sintonizada.

Recuerdo la época en la que tener TV de pago era un lujo inalcanzable y que soñaba con tener Canal + (que incluía Canal Cocina) para pasarme el día ideando recetas. Sí, soy un firki de la gastronomía pero la mayoría de mis amigos ven Canal Cocina y no les gusta cocinar. Ahí reside el éxito de la cadena: Venden estilos de vida.

Hay una diferencia entre buscar una receta en internet y comprarte un libro de cocina bien editado. Lo primero es práctico, lo segundo, además, es disfrutable. Todos los programas de Canal Cocina están cuidados para ser bien digeridos y dar placer. El casting de cocineros y presentadores ayuda a eso: Convencen, son divertidos, directos y viven con pasión lo que hacen.

El cocinero Sergio Fernández prepara una receta nuestra en 'Cocinamos contigo' (Canal Cocina).

VEINTE AÑOS COMO REFERENTE

El inconfundible "canal del huevo frito" iniciaba sus emisiones en 1998con la idea de ser un recetario práctico y una guía para quienes habitualmente cocinaban. Sin embargo, fue incorporando progresivamente nuevos contenidos para llegar a otros públicos (hombres y mujeres, familias, solteros, parejas, jóvenes o mayores) y apostó por nuevos conceptos tan innovadores como el factor tiempo (‘Los 22 minutos de Julius'); el presupuesto (‘4x20' o ‘Recetas por cinco euros'); e incluso formatos en los que se invitaba a políticos a cocinar (‘Hoy cocina el alcalde'),por donde han pasado hasta la fecha más de medio centenar de alcaldes. En definitiva, pasó en sus orígenes de ser un mero recetario destinado fundamentalmente a amas de casa a convertirse en un canal para todos los amantes de la comida.

Canal Cocina, dirigido por Mandi Ciriza, ha consolidado una forma de hacer televisiónapostando por la producción propia (80% de sus contenidos) yla continua creación de nuevos formatos originales, lo que ha convertido al canal en la mejor cantera de cocineros televisivos y un referente en el sector.

A lo largo de sus 20 años, la cadena ha sido testigo de los primeros pasos televisivos de cocineros que hoy se han convertido en los mejores a nivel internacional como Ángel León, Eneko Atxa, Mario Sandoval o Paco Roncero, entre otros. Además, Canal Cocina fue el primer canal en disfrutar del talento mediático de grandes rostros de la televisión como Samantha Vallejo-Nágera, Alberto Chicote, Pepe Rodríguez o Urrechu.

Canal Cocina puede presumir de ser un canal para todos aquellos que disfrutan de la comida con una programación en la que tiene cabida desde la gastronomía más tradicional, con programas como ‘Cocinamos contigo' de Sergio Fernández -donde han participado más de 1.500 personas con sus recetas- o ‘Fogones tradicionales'; hasta los sorprendentes sabores de la cocina del mundo, con exitosos estrenos de producción propia como ‘Cocina nórdica', ‘Cocina india' o ‘Cocina turca' y los mejores cocineros internacionales como Jaime Oliver, Gordon Ramsay, Donna Hay o Anna Olson.

Además, el canal ha revolucionado los formatos de viajes gastronómicos con el éxito internacional de ‘Me voy a comer el mundo' y sigue apostando por la proximidad con el espectador en programas tan emblemáticos como ‘Yo amo mi mercado', ‘Fiestas gastronómicas' o ‘Canal Cocina de puerto en puerto', que han recorrido España para mostrar la riqueza gastronómica de las diferentes comunidades autónomas.

NUEVOS PROGRAMAS E INICIATIVAS

Coincidiendo con este aniversario, Canal Cocina emite nuevos programas como ‘La cocina de la felicidad', un novedoso formato presentado por la nutricionista Pilar Benítez y la cocinera MartaSimonet que explica qué alimentos pueden mejorarnuestro estado de ánimo; ‘Canal Cocina en ruta', un apasionante viaje gastronómico por la geografía española en el todoterreno de Canal Cocina que llegará en junio a las pantallas del canal; ‘Elchiringuito', una serie dedicada a los platos más deliciosos cocinados en estos establecimientos imprescindibles en nuestras playas; o las últimas novedades de Jamie Olivercomo ‘Jamie cocina en Italia'.

Asimismo, ha puesto en marcha ‘Canal Cocina somos todos', un proyecto de gastronomía solidaria que llevará al canal y a sus cocineros a comedores sociales.

COMUNIDAD CANAL COCINA

Canal Cocina es una de las marcas más queridas y reconocidas en España, algo que ha traspasado la pantalla. A lo largo de estos 20 años el canal ha publicado más de 50 libros bajo la marca Canal Cocina y en 2009 lanzó la primera app de videorecetas en español en el mundo. Años más tarde lanzó su propia app para Apple Watch o Google Glass (convirtiéndose en la primera app de cocina para este dispositivo). En la actualidad, el canal que ha sido de los primeros en emitirse en 4Ky cuenta con más de un millón de seguidores en Facebook, así como un club con más de 100.000 socios.