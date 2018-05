Telecinco le da patada a Anabel Pantoja y ella rompe a llorar

Anabel Pantoja tiene un pie fuera de 'Sálvame'. O eso es lo que nos quieren hacer creer en 'Sálvame'. La prima de Chabelita es el nuevo saco de boxeo del programa y esta vez hasta ella les ha dado la razón a sus compañeros: Si no aporta nada, ¿para qué va? Para que la insulten.

En ‘Sálvame' hay dos clases de colaboradores: Las fieras -que provocan conflictos y dan juego- y las víctimas- que están ahí para recibir palos de los otros-. Se podría decir que es un modelo basado en el abuso, pero es así como funciona el programa.

Anabel Pantoja pertenece (junto a Chelo García Cortés o Lydia Lozano) al grupo de las víctimas. La sobrina de Isabel Pantoja no aporta nada al programa. Se supone que está ahí para dar información sobre su familia pero se niega.

La situación de Anabel en el programa es complicada. Recibe dinero de un lugar en el que ponen a parir a los suyos. Está en el medio pero su lealtad es tan ciega que a veces defiende lo indefendible y, para colmo, muerde la mano que le da de comer

ANABEL Y LAS INFIDELIDADES DE SU PRIMA

Chabelita podría haberle sido infiel a su prometido, Alberto Isla, mientras que este estaba concursante en 'Supervivientes 2018'. Unas fotos, un vídeo y varios testimonios, delatan a la hija de Isabel Pantoja.

Para guardar los muebles, Chabelita le pidió a su prima Anabel Pantoja que hablara con Kiko Hernández en un par de ocasiones y así pactar con el colaborador una entrevista en 'Sálvame' para contar su versión: que había pasado la noche en un hotel con un joven, Tony, pero que no había pasado nada, que se quedó dormida.

Alberto Isla regresó de Honduras, se enfadó con su novia pero luego la perdonó, asegurando que cree su versión de los hechos. Aún así, Telecinco sigue explotando el tema y el viernes 26 de mayo de 2018 el tal Tony , que fue pretendiente de ‘Mujeres y hombres y viceversa', se sometió a la prueba del polígrafo en el ‘Deluxe' donde detalló su ‘aventura' con Isa Pantoja.

El 28 de mayo de 2018, Kiko Hernández explotó. Dijo creer la versión de Tony y aseguró haber sido utilizado por Chabelita y su prima para vender una mentira.

Me has utilizado de tonto útil, no habrá tercera vez, a partir de ahora tus cacas te las vas a tragar tú y tus asuntos te los vas a solucionar tú.

Pero el ataque de Kiko no se quedó en Chabelita sino que se centró, sobre todo en su compañera Anabel Pantoja, la misma a la que ha acusado en varias ocasiones de criticar 'Sálvame', el programa en el que trabaja.

Anabel Pantoja y Manuel Cortés, los primos que cuentan con el apoyo de 'Sálvame'.

ANABEL EXPLOTA

El martes 29 de mayo de 2018, Anabel regresó a 'Sálvame' para hacer frente a las críticas y como no podía justificar su actitud, optó por ir a lo seguro: hacerse la víctima.

¿Qué queréis que diga? No me da la gana tirar tierra a mi familia, aunque os duela la voy a proteger hasta el último aliento.

Si no tengo nada que aportar y no me expreso bien ¿para qué me traen?"