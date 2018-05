Jorge Javier Vázquez pierde los papeles: machaca a los 'supervivientes' mientras se morrea con uno de ellos

Jorge Javier Vázquez es consciente de tiene que hacer lo que sea para rellenar de contenido todas las galas semanales que presenta de 'Supervivientes 2018' puesto que en la isla empieza a haber falta de contenido. Por ello, el 30 de mayo de 2018, el presentador dio una de cal y otra de arena. Por un lado cargó contra todos los concursantes a la vez que besó en la boca a un ex ‘superviviente'.

EL CABREO DE JORGE JAVIER

El martes 29 de mayo de 2018, los concursantes aceptaron recompensas a cambio de castigos bastante curiosos. Entre ellos, Sergio aceptó estar encadenado a Sofía tres días mientras que Logan debe de pasar ese mismo tiempo con los ojos cerrados.

Pero al día siguiente, en la gala especial llamada ‘Última Hora', se descubrió que los concursantes podrían haberse saltado sus castigos, lo que provocó el enfado de Jorge Javier Vázquez:

Al parecer, Sergio y Sofía podrían haber podido pasar la noche desatados pero los jóvenes lo negaron, lo que provocó que aumentase la ira de Vázquez quién explotó pero no ante los concursantes, puesto que ya se había cerrado la conexión:

Me jode que me pongan en duda. Da la sensación de que estamos manipulando el concurso en contra de algunos concursantes. No me gusta que se siembre la duda del equipo de este programa