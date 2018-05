María Lapiedra, el juguete roto de Telecinco: crisis laboral y personal

Durante meses, María Lapiedra lo fue todo para Telecinco. Su relación con el colaborador de 'Sálvame', Gustavo González, la convirtió en una de las mujeres más perseguidas por la prensa rosa pero ahora, la estela se ha apagado. Para colmo, el 30 de mayo de 2018, su novio habló de crisis en la pareja. ¿Es todo un truco para realzar la carrera de la ex actriz porno?

La montajista Lapiedra, Gustavo y sus amiguitas nos están tomando el pelo a todos.



¿Qué le ha pasado a María Lapiedra para serlo todo en T5 a que casi ni la llamen? Muy simple: 'Supervivientes 2018'.

La ex actriz porno se pensó que su aventura en Honduras iba a ser pan comido y ni se esforzó. Tiró la toalla sin haber dado nada de juego en la isla pensando que, al volver, iba a seguir ganando dinero con su historia de amor con Gustavo González pero no.

Las modas son pasajeras y en Telecinco ya no se habla de otra cosa que no sea de 'SV 2018'. Mejor dicho, sólo se habla de los personajes que dan o han dado juego y ese no es el caso de Lapiedra.

Los líos amorosos de la catalana ya no interesan como antes. Si a eso le añadimos lo decepcionante que ha sido su paso por el reality, el futuro inmediato de Lapiedra es oscuro. O no.

El 30 de mayo de 2018, Nuria Marín, presentadora de ‘Cazamariposas' (programa en el que colabora la ex actriz porno) anunció la que puede ser la primera crisis de Gustavo González y María Lapiedra.

El colaborador de 'Sálvame', sorprendido, se derrumbó en directo. Negó que hayan roto pero sí recordó que ya en el pasado dijo que le es imposible ser feliz por un cúmulo de circunstancias:

No es que nos hayamos enfadado, no es tan simple como una crisis.

¿Deducimos pues que hay crisis sentimental? No. Podría ser perfectamente un montaje para 'recuperar' el estatus perdido. De estos dos nos podemos creer cualquier cosa.