¿Vasile y Belén Esteban están intentando acabar con Terelu Campos para siempre?

Terelu Campos está en la cuerda floja. El 30 de mayo de 2018 se inició en 'Sálvame' una campaña contra ella, liderada en parte por la mismísima Belén Esteban. ¿Pobre Terelu? Pues no. Ella se lo ha buscado.





Todo comenzó con el rumor de que Alejandra Rubio, hija de Terelu, podría estar enferma después deberla tan "delgada" en sus últimas fotos. La madre concedió una exclusiva para Lecturas el miércoles 30 de mayo de 2018 para desmentirlo.

Que digan que mi hija está enferma es asqueroso e ilegal. No se puede hablar de una enfermedad con tanta frivolidad. O se corta de raíz o lo corto yo con los mecanismos legales. Alejandra tiene amiguitas que han padecido anorexia y que están saliendo de eso. Sabe lo terrible que es.

Algunos se les olvida que tengo una hija, y que a veces se dicen cosas que la hieren porque me hieren a mí.

Dijo Terelu en la mencionada revista.

El problema es el que siempre tiene Terelu: Su doble discurso. Tiene razón en defender a su hija, por supuesto, pero hay que recordar que ha sido ella la que puso a Alejandra en el disparadero, la que la presentó en sociedad en una exclusiva y luego en una fiesta multitudinaria llena de prensa.

BELÉN ESTEBAN CONTRA TERELU

Esta manera de gestionar su intimidad y la de su hija ha provocado que en ‘Sálvame' lleven meses criticando a Terelu. Sus mayores detractoras son Mila Ximénez y, sobre todo Belén Esteban (quién ha mantenido alejada a su hija de los medios).

Cuando en Lecturas le preguntaron a Terelu sobre las las críticas de Belén por la forma en que presentó a su hija en los medios, Campos respondió:

Lo malo que le haga yo a Belén se lo estoy haciendo a su hija.

Mi relación con Belén siempre es buena y la de nuestras hijas es mucho mejor que la nuestra, tiene más relación en la intimidad.

Pero ese mismo miércoles 30 de mayo de 2018, Belén Esteban estalló contra su compañera tras leer su exclusiva. Así, la de Paracuellos le mandó un mensaje a Terelu (que ese día no estaba en plató):

Si yo no nombro a la persona que más quiero, que no digo ni su nombre, aquí nadie la nombra. Ni tú, Terelu". Habla de tu hija, estás en tu derecho y me parece muy bien, pero aquí la persona que yo más quiero ha decidido que no, no quiere Seguro que lo has hecho sin mala intención, pero yo te pido que aunque te pregunten, no respondas.

Además, en la entrevista apuntan que aunque Terelu fue a la fiesta de Belén por su victoria judicial contra Toño Sanchís, su compañera no fue a dos eventos importantes para ella: la presentación de su libro y de su línea de joyas.

Me hubiera gustado que hubiera hecho un esfuerzo por venir. ¿Tenía excusa contundente para no hacerlo? No lo sé.

Desde el plató de 'Sálvame', Belén se sorprendió. Explicó que aunque no pudo acudir a la presentación intentó hablar con su compañera y le sorprendía que esté molesta ya que no le había dicho nada cuando han coincidido en el programa.

¿TELECINCO CONTRA TERELU?

Por otra parte, sorprendió mucho que ese mismo miércoles en ‘Sálvame' se iniciara una especie de campaña de desprestigio contra Terelu, no como colaboradora, sino como presentadora, puesto que hace mucho que no ejerce (simplemente porque Paolo Vasile no quiere).





En su exclusiva, Terelu habló como presentadora de programas en otra cadena y en ‘Sálvame', Gemma López, que trabajaba como redactora en el programa al que se refería Campos, aseguró que Terelu es muy maniática.

El debate se extendió al público donde Lucía, que lleva años viendo a Terelu trabajar en televisión y es coordinadora de público, contó la sensación que le provocaba la colaboradora: