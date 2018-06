Que no nos engañen: ¡La desgracia de Terelu Campos es solo culpa suya!

Ya no hay quien pare la caída en desgracia de Terelu Campos. Por fin se ha hablado claro y la hija de María Teresa Campos no es la educada y correctísima periodista que siempre nos han vendido que es. No. El 31 de mayo de 2018, Terelu se enfrentó a su pasado como jefa "déspota", algo que, por cierto, se ha rumoreado siempre pero nunca de manera oficial.

Cualquiera que se dedique al mundo de la televisión o al de la prensa rosa habrá escuchado alguna vez rumores no muy favorables sobre Terelu Campos. Que si era una déspota con sus empleados cuando creía que era una importante presentadora, que si era una elitista, que si hablaba con muy malas formas a la gente... Pero eran eso, rumores.

En los 8 años que lleva trabajando en ‘Sálvame', Terelu se ha tenido que enfrentar a muchas cosas. La han acusado de tener doble cara, de comercializar con su vida o de ser incoherente. Pero nunca la han tachado de mala compañera. Ni si quiera se ha hablado de su pasado. Bueno, en una ocasión sí.

Hace años, en plena discusión con la hija de María Teresa Campos, Kiko Matamoros insinuó en directo que, los ex trabajadores de Terelu en 'Con T de Tarde' (programa que presentó la periodista en Telemadrid) no hablaban muy bien de ella.

En esa ocasión, Terelu rompió a llorar. Dijo estar muy dolida y lo negó absolutamente todo. Kiko se disculpó y nunca más se habló del tema. Hasta ahora.

Y LA CULPA ES DE TERELU

El problema es que Terelu es torpe. Mucho. El miércoles 30 de mayo de 2018, la periodista concedió una exclusiva en una famosa revista para defender a su hija (a la que acusan de estar enferma) pero lo que realmente hizo la colaboradora fue meter la pata. Habló de cosas que no tenía de qué hablar (como de la hija de Belén Esteban) y en 'Sálvame' se enfadaron.

No te equivoques, Terelu, no te están haciendo la cama... ¡Es peor que todo eso!

Ese día empezaron los testimonios de personas que habían trabajado con ella en el pasado y que la tachaban de "déspota" y maniática.

Al día siguiente, 31 de mayo. Terelu se enfrentó a las críticas y perdió.

Ese día comenzaron a salir a la luz multitud de informaciones muy preocupantes sobre Terelu. Kiko Hernández desveló un mensaje que de una extrabajadora que aseguraba que Terelu mandaba a Gema López a la máquina de refrescos.

Yo he visto como Gema corría como alma que llevaba el diablo para llevarle la coca-cola para que llegara con el gas en su punto. Sino, Terelu te montaba un...", leía el colaborador de su móvil.

Pero esto no fue todo, ya que también se desveló que Terelu ordenaba de malos modos encender las televisiones de la redacción, tenía a alguien del plató para que le abriera el yogur, le tuviera el cigarrillo encendido o tenerle listas unas zapatillas deportivas para la publicidad. También contó que un día le trajeron un ramo de flores y ella lo estampó contra la pared.

Terelu intentó tomárselo con ironía pero no coló. Terminó huyendo del plató, humillada.

Todo, absolutamente todo lo que se dijo sobre Terelu ese día ya lo había escuchado un servidor desde hace años. ¿Es verdad? No lo he visto, no puedo asegurar nada, sólo que cuando el río suena...