Jorge Javier Vázquez toca fondo en su discurso contra Rajoy y su ridículo cambio de look

Jamás hemos visto un discurso político tan extraño. El 31 de mayo de 2017, el mismo día que se aprobó la moción de censura contra Mariano Rajoy, Jorge Javier Vázquez apareció en 'Supervivientes 2018' con el pelo teñido de blanco. ¿Por qué? Según él por culpa del ya expresidente del gobierno.

Mensaje directo a Jorge Javier Vázquez: tú provocas el caos, después no te quejes

Cada vez que se habla de Jorge Javier Vázquez hay que repetir una cosa para que no se 'enfade': No sólo es un gran presentador sino que es el único de hacer que tantas galas de , en este caso, 'SV2018' no sean aburridas. Por ello, para buscar revuelo en Twitter y dar de qué hablar, aparceió el 31 de mayo de 2018 con el pelo totalmente teñlido de blanco. No le quedaba bien pero para gustos los colores.

La imagen de ver a Vázquez con ese look ya era lo suficientemente impactante pero más lo fue su explicación de porqué había decidido teñirse el pelo.

Según el presentador:

Me ha salido esto. Se va Rajoy... y es como que el envejecimiento que he ido acumulando en tantos años en los que ha estado en el poder me ha salido en una noche.

Pero tranquilos, el nuevo look de Vázquez es provisional, tal y como el mismo dijo.

Da la impresión que lo de poner a Rajoy de excusa fue simplemente un chiste (oportunista pero divertido) debido a lo que había pasado pocas horas antes. En realidad es más probable que Vázquez se tiñó el pelo por acompañar de alguna manera a algunos concursantes que han también han cambiado de look en la isla.