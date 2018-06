A Mila Ximénez se le escapa la bomba: ¿en 'Sálvame' tratan peor a los 'gordos'?

El 4 de mayo de 2018 un hecho sorprendente pasó casi desapercibido en 'Sálvame'. Mila Ximénez insinuó que en el programa meten mucha caña a los que sufren de sobre peso. ¿Es verdad?

Terelu Campos está mal. Hundida. Ahora ha salido a la luz su pasado y son muchos los que la acusas de "déspota" y soberbia durante la época en la que era presentadora.

El sábado 2 de junio de 2018, en el 'Deluxe' , Jorge Javier Vázquez aseguró que si Terelu estuviese "delgada" y se gustase así misma, estas acusaciones le darían igual- Es decir, que el problema. Según el presentador, es que Campos tiene sobrepeso.

Al lunes siguiente, día 4 de junio, Terelu se enfrentó a su propio juicio mediático. Se analizó ‘'su caso' y, por supuesto, se habló del tema de la obesidad y los complejos físicos.

Campos admitió tener complejos "como todo el mundo" y entonces, Mila Ximénez le dijo que la entendía y que el sobrepeso estaba muy castigado.

En un principio se podría pensar que Ximénez estaba diciendo que tener kilos de más es peor cuando se es famosa pero no.

Aquí no es fácil ese tema (el sobrepeso)

Dijo Mila. "¿Aquí, dónde?" Preguntó al presentadora, Paz Padilla. Y Ximénez respondió que en el programa. Es decir, que según Mila, en ‘Sálvame' tratan mal a los que tienen sobre peso. ¿ Es verdad?

A priori no tiene mucho sentido el comentario de Mila Ximénez. Una de las caras más populares de 'Sálvame', Carlota Corredera, ha basado su carrera como presentadora como promotora de la 'curva' y de la autoestima física. O no.

Corredera ha dicho en más de una ocasión que el programa le dio la ocasión de ponerse ante las cámaras estando obesa. Es cierto. Pero también lo es que inmediatamente se puso a dieta y lleva años vendiendo el cuento de que es más feliz desde que ha adelgazado.

A pesar de todo, es España no sabemos realmente lo que es la dictadura del físico que viven las mujeres famosas en otros países. Nuestra presentadoras o famosas de la tele no destacan (gracias a dios) por ser espectaculares o tener cuerpos esculturales (muchas sí pero no es un requisito indispensable). Si uno ve la televisión argentina, por ejemplo, sabrá de lo que hablamos...

A priori no parece que en ‘Sálvame' tarten peor a las personas con sobrepeso (de hecho, el programa es un ejemplo de diversidad) pero es verdad que Mila no siguió ( o no le permitieron seguir) con su teoría.

