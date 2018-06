Jorge Javier Vázquez se abre en canal: "Viví obsesionado con esconder la pluma"

El 5 de junio de 2018, Jorge Javier Vázquez metió el dedo en la llaga y utilizó su blog semanal para denunciar algo de lo que no se habla: la plumofobia dentro del mundo gay, una lacra silenciosa e hipócrita que el presentador intenta derrocar contando su propia historia.

Cuarenta años después me doy cuenta de que estamos casi en las mismas, que hemos avanzado nada o muy poco.

Así comienza Jorge Javier Vázquez su post de la revista Lecturas publicado el 5 de junio de 2018 en el que intenta apoyar la campaña contra la nacional contra la plumofobia.

El presentador admite que:

Puedo llegar a soportar -aunque me cueste- que los heteros carguen contra la pluma pero no tolero que entre los mismos gais disparemos contra aquellos que la tengan (o tengamos). Es como si hubiera gais de primera -los que no la tienen- y maricas de segunda -los que sí-.