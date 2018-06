Cristina Pardo en 'El Hormiguero': "Màxim Huerta odia el deporte y se queja de que no liga"

El 6 de junio de 2018, Pedro Sánchez anunció a sus nuevos ministros y la sorpresa fue máxima. Màxim Huerta, ex presentador de 'El programa de Ana Rosa' se hará cargo de la cartera de Cultura y Deporte. ¿Ha sido una buena idea? Esa misma noche, en 'El Hormiguero' , la colaboradora Cristina Pardo habló del tema y se mojó sobre el nuevo gobierno.

El periodista y escritor Màxim Huerta será el nuevo ministro de Cultura y Deporte en el Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como ha confirmado el propio presidente del Ejecutivo en una comparecencia ante la prensa.

Que Huerta haya pasado del 'Programa de Ana Rosa', de presentar programas de viajes (‘Ciudades de película' en TVE) o de aparecer en 'Alaska y Mario' a ser ministro es algo que ha dejado perplejos a muchos, aunque no olvidemos que también es un galardonado escritor.

Y mientras en las redes sociales son muchos los que se preguntan cómo se las apañará Huerta para gestionar una cartera ministerial a la vez que organiza su cuenta en Instagram, en televisión se ha destacado su fichaje en el gobierno por encima del de los demás.

La entrevista más loca a Màxim Huerta

Ese mismo 6 de junio de 2018, Cristina Pardo en su sección habitual de ‘El Hormiguero' (Antena 3) abordó el tema de los nuevos ministros junto al presentador Pablo Motos y la invitada de la noche, la actriz Toni Acosta.

Tras decir que tenía sus dudas con el nombramiento del juez Fernando Grande -Marlaska como ministro del Interior, Pardo admitió sus sorpresa ante el fichaje de Máxim Huerta a cargo de la cartera de Cultura y Deporte.

Y es que sí, Màxim, como gran aficionado a las redes sociales, va a tener que tragarse sus propias palabras. Y es que si recogemos algunos de sus tuits, nos preguntamos si era la elección correcta para el Ministerio de cultura y, sobre todo, Deporte:

Y pensar que a los políticos no sólo les votamos sino que les pagamos!

En 'El Hormiguero', Cristina Pardo recordó que unas semanas antes, Máxim había visitado su programa en laSexta, Liarda Pardo:

En la entrevista se quejaba mucho de que no ligaba o que no sabía ligar en las aplicaciones estas de los móviles y que si le escribían con faltas de ortografía.

Entonces, Motos, en broma, advirtió:

Pues ahora creo que no va a tener problemas para ligar.

Y recordando el paso de Màxim Huerta por ‘Liarda Pardo', estas fueron algunas de sus confesiones en el programa de laSexta al que fue a presentar su último libro:

No te folles a alguien que no tiene libros en su casa.

La televisión no te convierte en gilipollas, sólo ilumina al que ya lo es.

Elogiar sólo por el físico es humillante.

Estoy fatal en el tema del amor. Yo he utilizado todas las aplicaciones, me bajé hasta Tinder y me decían: '¿Eres el de Ana Rosa?'