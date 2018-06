¿Es 'La Voz' la nueva 'patata caliente' de A3? ¿Ha sido buena idea comprar el formato?

'La Voz' se muda de Telecinco a Antena3 y las preguntas son muchas: ¿Mediaset ha dejado escapar una garantía de éxito? ¿Es Atresmedia el 'hogar' adecuado para un producto así? ¿Ha comprado un formato que, en realidad, ya estaba agotado? Sólo sabemos una cosa segura: Como lo presente Manel Fuentes o Arturo Valls, empezamos más.

Fue muy raro todo. Muy precipitado. Era el 7 de junio de 2018 sobre las 19 horas cuando Mediaset, primero, mandó un comunicado de prensa en el que anunciaba que iban a producir la versión española de American Idol. Pero cuando leías la nota, como de tapadillo, se informaba de que ya no iban a producir más ediciones de ‘La Voz' y de ‘La Voz Kids.

La estrategia de Telecinco tenía cierta lógica aunque tenía sus peros. La Voz de adultos es cierto que se había quemado en sus últimas ediciones peor ‘La Voz Kids', sin embargo sigue siendo el tantelt-show más visto de la tele nacional. La compra, sin embargo, de American Idol, tampoco se entiende mucho. Tenemos el referente más cercano que es el de ‘X Factor' , toda una decepción en las audiencias de T5.

Pero había más. Al rededor de media hora más tarde, llegó el segundo comunicado. En esta ocasión era de Antena3 e informaba de que habían adquirido los derechos de ‘La Voz'. Y no sólo eso, a parte d ela de adultos, y la de niños, se iba a emitir una edición ‘senior', es decir, para mayores de 60 años.

Mediaset explica, sin embargo, que han sido ellos quienes han decidido no renovar los derechos de emisión del programa que ofrecía desde 2012.

En Atresmedia han sido lo suficientemente elegantes como para "gradecer a Mediaset su compromiso con The Voice".

Mucha tela que cortar. Primero: Que ‘Operación Triunfo' haya sido un fenómeno social no significa que el talent show esté de moda o que sea una garantía de éxito. No. El de TVE es un caso aparte porque se sustenta en la nostalgia y porque se centra en crear nuevos ídolos. En ‘La Voz', ‘X Factor' o ‘American Idol' los concursantes no importan, son sus coaches o jurados los que se supone que atraen al público. Esa fórmula es la que está agotada.

Más talents en televisión no, por favor. A estas alturas, ya no hay concursantes suficientes y el nivel de los que se presentan va bajando. A este paso, un día van a llamar a un servidor para que se presente a un casting (y yo soy de los que rompen cristales cuando canta). Basta.

Pero por otro lado, repetimos: ‘La Voz Kids' sigue siendo un éxito brutal. ¿Por qué? Porque los niños siguen funcionando pero llegará un momento en que también se ‘quemen'.

Puede que ‘La Voz' sea lo que necesita Antena3 para limpiar su imagen en cuanto a entretenimiento se refiere. Los concursos no son su fuerte. Excepto ‘Tu Cara me suena', hace años que no aciertan. Existe la percepción popular de que T5 sabe hace muy buenos concursos yA3 son los dueños de la ficción.

A priori se puede pensar que A3 se ha quedado con las sobras de la competencia pero puede haber otra lectura que es la de que Atresmedia pueda mejorar un formato que en Mediaset se estaba quemando.

Pero claro, ‘La voz' es una patata caliente. Si en A3 lo hacen mal no sólo confirmaría que siguen sin saber hacer entretenimiento de éxito sino que , encima, la comparación con Telecinco sería mayor y más humillante.

¿Qué deberían hacer en A3 para mejorar ‘La Voz'? Primero, que se rasquen los bolsillos y fichen a un buen puñado de grandes choaches. Yo me olvidaba de los que ya han salido en Telecinco. Vale que Malú atrae a mucha gente pero, y eso es opinión personal, carece de sensibilidad o empatía alguna. A otra cosa mariposa.

Ya tienen ‘La Voz Senior' a sí que la cuota de público de la tercera edad está cubierto, que no ‘envejezcan' las otras dos ediciones, por favor. Y lo digo porque A3 suele hacer casposos sus concursos.

Y por favor, por favor, por favor, que lo presente cualquiera que no sea Arturo Valls o Manel Fuentes. Por favor.