María Patiño es el hazmerreír en las redes sociales por sufrir un surrealista susto en directo

El 10 de junio de 2018, María Patiño vivió uno de sus momentos más surrealistas en Televisión. La presentadora de 'Socialité' estaba entrevistando a Miriam Saavedra, quien estaba cargando contra su ex, Carlos Lozano, cuando le dio un desternillante susto a la periodista.

'Sálvame': Los nuevos 'super pechos' de María Patiño

Un día antes, en el ‘Deluxe', Carlos Lozano, el hombre que se cree muy superior a la prensa rosa y dice que jamás ha vendido su vida, vendió sus miserias en directo (en el programa que al que juró no volver).

Lozano dio un buen ejemplo de lo que es la ‘telebasura'. Un espectáculo bochornoso, incómodo de ver y protagonizado por un señor que se mostró arrogante, chulo y soberbio. El ex presentador de ‘OT' se enfrentó a todos los colaboradores y, cómo no, a su ex, Miriam Saavedra, que desde hace unos meses es tertuliana de ‘Sálvame'.

Tras el escándalo, Miriam acudió a ‘Socialité' para seguir cargando contra su ex novio. La peruana hizo lo que suele hacer: Gritar. Cree que para ganarse el pan tiene que dar chillidos y moverse impulsivamente. Es lo que hace cada vez que aparece en ‘Sálvame'. Es su método de trabajo...

Así, Saavedra empezó a sacar carteles escritos a mano sobre los tema que quería ‘tratar' (Dinero, infidelidad) y los oba rompiendo a la vez que gritaba. En uno de estos ataques, Patiño, que la miraba entre la estupefacción y la desidia, se dio un susto que no pasó desapercibido en las redes sociales.

Esta mujer me ha dado 100 años de vida



No puedo con el susto de María Patiño. pic.twitter.com/3HrZKHjftd — Álvaro. (@AlvaroGH_) 10 de junio de 2018





Saavedra ni se inmutó ante el susto que le había dado a Patiño y siguió gritando cosas como:

Yo esperaba que él recapacitara porque quería tener una relación cordial con mi expareja. (...) Él se ha dedicado a machacarme y a denigrarme...