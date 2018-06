Toñi Moreno y el 'despiste': Cuenta como besó a su primer chico a la vez que el confiesa su amor a Almudena Cid

Toñi Moreno ha vuelto a ser ambigua en cuanto a su persona se refiere (y tiene todo el derecho a serlo) El 10 de junio de 2018, la presentadora de 'Viva la vida' confesó lo desastroso que fue su primer beso con un chico pero el día antes, le confesó a Almudena Cid que estaba "enamorada" de ella. Como siempre, todo entre bromas.

Que cada uno salga del armario si tiene que salir y, sobre todo, si quiere. Puede que haya cierta responsabilidad social, en especial con los personajes famosos, pero no es, ni debería ser, una obligación. En el caso de Toñi Moreno siempre se ha rumoreado sobre su sexualidad y no sería noticia si estos chismes no hubieran salido en su propio programa. Por ejemplo, Aún recordamos con asombro el día que Laura Paussini le preguntó a la presentadora en directo:

Pero a tí te gustan las mujeres ¿no?

En aquel entonces, Toñi se ruborizó y salió del entuerto con humor y sin dar una respuesta clara.

Después de esto ( y de muchas otras cosas) es lógico (e injusto) que cada vez que Moreno haga algún tipo de comentario sobre su vida privada se vuelva a especular.

El 9 de junio de 2018, por ejemplo, Almudena Cid, ex gimnasta olímpica, visitó Viva La vida y mantuvo una charla de lo más amigable con la mujer de Christian Gálvez (‘Pasapalabra').

Pero, de repente, Moreno le preguntó a Cid:

¿No te sientes presionada? Porque a mi me pasa, llega el momento que todo el mundo te pregunta qué cuándo vas a ser madre.

Cid respondió haber pasado una etapa muy difícil con ese tema.

Chris lo compartía en su programa, y sabe que le ve millones de espectadores pero a veces se le olvida. Y voy al supermercado, y la cajera me recuerda que dijo que vamos a tener hijos y tal. Entonces hubo un momento que yo lo pasé muy mal porque tenía hasta pesadillas Entonces le dije: ‘Cariño, estoy teniendo un problema con esto. No estoy preparada para ser madre ni siquiera sé si quiero serlo y la sociedad me está empujando. Hagamos algo para frenar mi angustia'. Entonces decidí verbalizarlo y decir pues igual no soy madre nunca, ¿y qué pasa? Tenemos que pensar en nosotras. Nuestra felicidad primero. Es nuestro espacio, nadie puede opinar sobre nuestro espacio

A esto, la presentadora le dijo:

Le di un pico a tu marido, pero estoy enamorada de ti.

EL PRIMER BESO DE TOÑI MORENO

Al día siguiente, Moreno confesó una anécdota que ha daod mucho de qué hablar. En el programa, se debatió sobre lo que le ocurrió, semanas antes, a Sergio Carvajal en ‘Supervivientes'. Al concursante se le cayó la funda de un diente y explicó que había sido una experiencia "muy dura".

Hablando sobre este tema, Toñi confesó una divertida anécdota que le sucedió hace ya unos años.