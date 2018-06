Kiko Hernández deja con el culo al aire al Maestro Joao: todas sus mentiras al descubierto

Aunque no ha llegado a la final, el Maestro Joao ha sido un personaje fundamental de ‘Supervivientes 2018' y no sólo por lo que le ha pasado dentro de la isla sino por su extraña relación con el que se supone que es su novio, Luismi. Pero los rumores se han confirmado y al parecer, el ‘vidente' habría urdido todo un montaje y el que se ha encargado de revelarlo todo ha sido, cómo no, Kiko Hernández en ‘Sálvame'.

El Maestro Joao es un personaje en sí mismo. Si no ha llegado a la final de ‘Supervivientes 2018' ha sido principalmente por descarte, porque con los que estuvo nominado eran concursantes muy fuertes. Aún así, el vidente ha sido una de las grandes revelaciones del concurso.

Pero la vida televisiva de Joao continuará más allá del reality gracias su vida personal. Y es que, si sabe gestionarlo, al maestro le quedan muchos cheques que cobrar en el Delexu' y todo por un misterioso personaje llamado Luismi.

El antes y el después en el cuerpo de los 'Supervivientes 2018' de Telecinco



Luismi apareció por primera vez en una gala de ‘SV' después de que en ‘Sálvame' un bromista se hiciese pasar por el novio del maestro Joao. Luismi aclaró que en realidad, él y el futurólogo sólo eran amigos pero T5 inició su habitual maquinaria de escarnio y empezaron a salir a la luz datos muy oscuros de la pareja.

Luismi continuaba diciendo que era heterosexual, que tenía novia mientras que Almudena García, alias Chiqui (ex concursante de ‘GH') íntima amiga de Joao, apareció en televisión asegurando que ambos son pareja, que lo ha visto con sus propios ojos.

Y mientras, en las dos conversaciones que han mantenido Joao y Luismi en ‘SV', han jugado siempre con la ambigüedad.

Pero el 11 de junio de 2018 Kiko Hernández desveló algo muy oscuro en ‘Sálvame'. Según el colaborador:

No iba a contar nada porque no quiero que se moleste.

Pero, obviamente, lo contó:

Le ví un mensaje telefónico a Chiqui donde le decía el Maestro Joao: 'Chiqui me voy a 'Supervivientes', solo te pido una cosa, no comentéis nunca públicamente que Luismi y yo somos pareja. Por favor, que este tema no salga. El Maestro Joao quería jugar a esto de la ambigüedad.

Puede que sí o puede que Kiko Hernández haya vuelto a meter la pata. ¿No es posible que Joao quisiera que no se dijera nada porque en realidad no son pareja y todo se ha liado fuera?