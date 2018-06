El negro futuro de Alonso Caparrós: Cinco excolaboradores a los que 'Sálvame' ha destrozado la vida

El 11 de junio de 2018, Alonso Caparrós se despidió entre lágrimas de ‘Sálvame' porque , según él, no quiere más conflicto. Aún no nos creemos de todo que su decisión sea definitiva pero le tendremos que recordar que la vida después de 'Sálvame' no suele ser fácil. Nada fácil.

¿POR QUÉ CUESTA TANTO CREER QUE LO DE ALONSO CAPARRÓS ES UN CUENTO?

Desde fuera, y sin conocer detalles más allá de los que vemos en televisión, podríamos sacar las siguientes conclusiones. Alonso Caparrós estaba en la ruina, entró en 'GH VIP' para ver si arañaba un poco de la fama perdida y lo hizo a base de broncas y conflictos.

Al salir, se le ofreció un puesto en 'Sálvame' y como todo el mundo sabe, ahí hay que dar mucho juego y mucha polémica para mantenerse. Como no tenía grandes cosas que contar, comenzó machacando a su propia familia, protagonizando escenas de lo más bizarras.

El culebrón familiar se le acabó y Alonso necesitaba otro objetivo para mantenerse en el programa, algo que encontró en la persona de Terelu Campos, exjefa, amiga y examante.

Los conflictos con las Campos han provocado que Caparrós tire la toalla y el 11 de junio de 2018 decidió abandonar el programa.

Caparrós explicó que habían sido unos meses muy complicados en los que ha sufrido un duro enfrentamiento familiar y una crisis con su mujer que a punto estuvo de acabar en separación.

Tras haber superado esa delicada situación con su pareja, no quiere que conflictos externos le vuelvan a afectar.

Pobre Caparrós. Estaba muy afectado. O no. Y es que Alonso tiene nuevo proyecto laboral, no se va de vacío. Pero que tenga cuidado. No es fácil quitarse de encima la sombra de 'Sálvame'.

OTROS PERSONAJES QUE HAN ACABADO MAL TRAS SALIR DE ‘SÁLVAME'

Trabajar en 'Sálvame' te marca, para bien o para mal. Es como cuando a un actor se le encasilla en un papel de mucho éxito y luego no puede volver a trabajar, o le cuesta más esfuerzo. El programa de Telecinco te asegura fama y dinero pero la vida después del ‘cortijo' puede ser dura si uno no se ha organizado bien. Es un formato que exige mucho, que te expone como ningún otro y eso puede 'condenarte'.

En 'Sálvame' hay muchos casos de tertulianos que abandonaron el programa y les ha ido muy mal.

1. OLVIDO HORMIGOS

La ex concejala socialista que se hizo famosa por un vídeo porno, se convirtió en una auténtica estrella mediática explotando todas sus aventuras sexuales y por atacar a Belén Esteban en 'GH VIP'.

Colaboró en 'Sálvame' de manera fija pero pronto se la quitaron de encima. Hace casi dos años volvió al candelero por su supuesta relación con Alessandro Lecquio y después aprovechó su amistad con su representante, Toño Sanchís- enemigo número uno de Belén Esteban- para atacar a la mal llamada 'princesa del pueblo'.

Pero la popularidad actual de Olvido no es ni la sombra de lo que fue. La última vez que la vimos fue en 'Sábado Deluxe' hablando de la reciente muerte de su padre. Muy triste.

2. KARMELE MARCHANTE

Fue de las que vio nacer el programa y ya no sabemos nada de ella- Bueno, en Cataluña puede que la conozcan más, en el resto de España sólo la oímos para apoyar la independencia y para decir que en ‘Sálvame' la acosaban.

Karmele fue, desde el principio, la gran enemiga de los colaboradores. Nadie la quería, discutía con todos y la machacaban públicamente.

3. VÍCTOR SANDOVAL

Víctor Sandoval iba camino de ser el niño mimado de la TV en España. De hecho, durante un tiempo lo fue. Su tragedia comenzó cuando se mudó a Miami y allí, según sus palabras, se gastó todo su dinero en vivir a todo tren y, tras la picadura de una araña, los problemas de salud le atormentaron.

El periodista comenzó a trabajar en 'Sálvame' vendiéndonos sus penas, desgracias y su divorcio de Nacho Polo. Durante un tiempo, su vía crucis fue el tema favorito del programa pero Víctor se desató. Sólo gritaba, manipulaba y, supuestamente, mentía para tener más audiencia. Sus compañeros no le podían ni ver e incluso en Telecinco le dieron la espalda.

En febrero de 2018 le vimos en 'Sábado Deluxe' relatando su absoluta ruina económica y personal. Y ahora sólo aparece para aprovecharse de polémicas como las de su supuesta amiga Terelu Campos. Una pena.

4. SERGIO ALIS

Sergio Alis fue uno de los periodistas del corazón más populares y con más contactos de nuestro país. Se codeó con todos los grandes presentadores por lo que, por una época, participó como colaborador ocasional de 'Sálvame'. Debe ser que como no daba mucho juego (es decir, que no se peleaba demasiado con la gente) no le volvieron a llamar.

Su vía crucis comenzó el 12 de septiembre de 2011, día en el que el tertuliano acudió al plató, pero no abrió la boca en cuatro horas para preocupación de sus compañeros. Una vez terminado el programa fue ingresado en el Hospital de La Paz de Madrid sin saber las causas.





Tras recibir el alta, el 19 de septiembre de 2011, Alis habló con sus compañeros en directo y dijo que había abusado de la medicación ya que estaba siendo una época muy dura para él después de que, meses antes, le dieran una paliza en la calle.

Años más tarde regresó para pedir trabajo y en enero de 2018 vendió su último 'remedio' para perder peso: coserse la lengua.