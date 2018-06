Gustavo González y Rafa Mora protagonizan la bronca de las broncas: "¡Eres tonto!"

Si un día no hay broncas en ‘Sálvame' es porque no ha habido programa. Es la esencia del show. El 12 de junio de 2018 hubo otra, por su puesto pero, en esta ocasión, sorprendente. Sus protagonistas fueron Gustavo González y Rafa Mora.

Gustavo se plantea dejar 'Sálvame'



Todo comenzó mientras se debatía sobre el triángulo amoroso entre Mónica Hoyos, su ex marido Carlos Lozano y la ex novia de este, Miriam Saavedra.

Rafa Mora quiso defender a Mónica Hoyos alegando que lleva meses sin hablar ni pisar un plató, algo que a Gustavo no le gustó. El paparazzi quiso defender a Miriam Saavedra y Mora le contestó:

A lo que Gustavo, histérico, respondió:

Rafa intentó mantener la calma pero dijo:

No voy a decir lo que pienso de ti públicamente. No te voy a descalificar, pero estás hoy muy alteradito. Solo digo que con esa efusividad no defiendes a personas que te toca defender y ahora defiendes a alguien que no te toca nada"