Terelu Campos humilla a su madre y la expulsa del plató de ‘Sálvame’

Momento incómodo y terrible el que ocurrió el 13 de junio de 2018 en ‘Sálvame'. María Teresa Campos quiso darle una sorpresa a su hija Terelu pero esta se enfadó de tal manera que su madre terminó por irse del plató humillada.

Por mucho que digan lo contrario fue una trampa. Sabemos lo suficiente de cómo funcionan en 'Sálvame' como para asegurar que lo que le hicieron a Terelu el 13 de junio de 2018 fue una encerrona barata. Y no sólo fue obra de la dirección del programa sino de la mismísima María Teresa Campos.

Terelu Campos cuenta el terrible suicidio de su padre

Ese día regresó Kiko Matamoros como defensor del espectador en 'Sálvame', puesto que, hace años ocupó María Teresa Campos.

Matamoros llegó en plan hijo pródigo cabreado y cargó contra todo el mundo. En un momento dado, dio paso a las llamadas de los espectadores que criticaban a Terelu (por los rumores de que en el pasado era una déspota con sus trabajadores).

Y mientras Matamoros criticaba a Terelu... ¡oh, casualidad!... de repente aparece por ahí María Teresa Campos. La veterana presentadora estaba sentada fuera del plató, escuchando todo lo que estaba ocurriendo.

Cuando Carlota Corredera le informó a Terelu que su madre estaba en polató, la hija mayor de las campos se cabreó y mucho. Dijo que si María Teresa entraba ella se iba, que no iba a aguantar esta situación.

María Teresa, sin decir palabra, se levantó y se fue. Corredera corrió tras ella por los pasillos de T5 y la periodista solo dijo que había ido por casualidad, que solo quería saludar a su hija y darle un beso.

Después, Terelu explicó su enfado. Dijo desconfiar de las intenciones del programa y que lo único que quería era "proteger" a su madre. Carlota Corredera le aseguró que, según el director del programa, no le habían tendido ninguna trampa, que no había intención alguna de causarle daño. ¿Nos lo tenemos que creer? Va a ser que no.