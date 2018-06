¿Sonsoles Ónega da la talla en 'Ya es mediodía' o es un reto que le queda grande?

Este viernes 15 de junio de 2018 se ha estrenado 'Ya es mediodía', el regreso de Telecinco a los espacios políticos. O no tanto. Sonsoles Ónega se encarga de programa tipo, funcional y bien realizado aunque no suponga novedad alguna.

¿MÁS DE LO MISMO?

'Ya es mediodía' es 'El Programa de Ana Rosa' sin la parte del corazón, lo cual es algo bueno. De hecho, ambos espacios están realizados por la misma productora (Unicorn Content). Saben hacer lo que hacen y se nota.

Para los que digan que es más de lo mismo, no olvidemos que cuando Telecinco canceló 'Cámbiame', alargó el programa de Ana Rosa hasta las 13,30 con muy buenos resultados de audiencia.

Cierto es que se pueden repetir temas en un programa y en el otro, que incluso habrá colaboradores que aparezcan en ambos pero eso no debería ser un hándicap. El truco es dar puntos de vista o análisis distintos. Además, si algo sabemos es que el público en general ( y el de Telecinco en particular), no se cansa de la repetición de contenidos si estos le interesan.

Se nos vendió que 'Ya es mediodía' era el regreso de Telecinco a los espacios políticos pero no es exactamente así. El programa comenzó analizando la salida de la cárcel de 'El Chicle' para reconstruir el asesinato de Diana Quer. Es decir, es un debate informativo sin más.

UNA ESTRATEGIA ACERTADA

Pero es acertada la estrategia de Telecinco de arriesgar por la información en un horario que, durante décadas, ha estado dedicado al entretenimiento. Ya era hora. En 2017, por ejemplo, la cadena principal de Mediaset pecó de pasotismo ante sucesos tan importantes como la crisis catalana. 'Sálvame', por ejemplo, se hundía todas las tarde mientras que laSexta crecía como la espuma con sus mesas políticas.

'Ya es mediodía' es el comodín que Telecinco necesitaba y nadie mejor que los que realizan ‘El programa de AR' para realizarlo. El estreno ha sido bueno por una razón fundamental: El tono. De momento (aunque eso seguro que cambiará en el futuro) no hay demasiados gritos. Los colaboradores (Ana Terradillos o Alfonso Merlos entre ellos) se suelen la palabra y se imponen pero sin insultar.

Todo-desde los grafismos al plató, pasando por la cabecera- es correcto, sin estridencias, sin novedades, no molesta ni llama la atención. Es lo que es: Bueno, bonito y barato.

Sonsoles Ónega, autora de 'Nosotras que lo quisimos todo'.

SONSOLES ÓNEGA: PRUEBA SUPERADA

Pero las virtudes del programa son posibles gracias a una sola persona. Sonsoles Ónega es la perfecta conductora de un espacio con tales características. Es conocida pero no en exceso, vende novedad y una imagen de seriedad y empatía.

Aquí es cuando nos volvemos a dar cuenta de la importancia de un presentador y su capacidad para imprimir de personalidad el producto que defienden.

Aún así, es muy curiosa la elección de Ónega después de su etapa en la pública y todas las polémicas en las que estuvo envuelta durante su época como jefa de Nacional de Informativos.

¿HAY HUECO PARA UN PROGRAMA ASÍ?

El problema de 'Ya es mediodía' es el evidente: No aporta nada o casi nada distinto en lo que son líderes la competencia. Lo bueno es que empieza a las 13,30, coincidiendo sólo media hora con ‘Al Rojo Vivo' en laSexta. Como mucho, se tiene que ver las caras con ‘La ruleta de la suerte' en Antena 3.

Hay hueco para programas como 'Ya es mediodía'. No sobran ni molestan y, para colmo, le da a Telecinco de ser mucho más plural en sus contenidos. Ya era hora.