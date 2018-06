El desnudo integral de Steisy para apoyar a la Roja: "Me he trincado jugadores del Barça y el Real Madrid"

Cómo echamos de menos los especiales de ‘Interviú', aquellos en los que cualquier famosa se desnudaba para celebrar lo que fuera (la selección de fútbol, el orgullo gay, las elecciones...). Pero a falta de la mítica revista, nos conformamos con Primera Línea, la erótica publicación que este mes de julio de 2018 saca en portada a Steisy, quien se lo quita todo para apoyar a La Roja. Eso sí, lo mejor del reportaje no es lo que se ve, si no lo que se lee.

El sábado 16 de junio la vimos discutiendo hasta casi llegar a las manos con la ex de Carlos Lozano, Mirian Saavedra, en el ‘Deluxe'. Dos días después, Steisy aterriza en los quioscos españoles como protagonista absoluta de la portada de ‘Primera Línea'.

Es la enésima vez que la ex tronista más famosa de 'MyHyV' se desnuda pero en esta ocasión lo hace como apoyo a los De Gea, Iniesta, Ramos o Diego Costa, y habla como siempre, sin pelos en la lengua, de sus experiencias sexuales. Por ejemplo, con futbolistas:

"Me he trincado futbolistas del Barça, del Real Madrid y de otro equipo.

Y entre otras cosas, Steisy le ha confesado a Quique Jiménez, alias Torito, cosas como Steisy que le gusta hacer el amor "con ese puntito" que te da haber bebido algo de alcohol.

Es cuando me pongo más cachonda, aunque siempre que he follado he sido consciente de todo"