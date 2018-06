Las lecciones de moral de Belén Esteban que le van a salir muy caras por su enfrentamiento con Maite Galdeano

Maite Galdeano quiere ser su hija, Sofía Suescun. Esta es al menos la teoría que tienen los trabajadores de Telecinco, que llevan meses viendo como la primera intentaba ser la protagonista mientras que su hija concursaba en‘Supervivientes 2018'. Pero lo más gracioso de todo es que el 18 de junio de 2018, fue Belén Esteban la le quiso dar a Galdeano lecciones morales de cómo ser buena madre. Le dijo la sartén al cazo...

El domingo 17 de junio de 2018, durante el debate especial de ‘SV2018', el presentador , Jorge Javier Vázquez, le dijo a la flamante ganadora del concurso, Sofía Suescún que era una "santa" por tener que aguantar muchas veces a su madre, Maite Galdeano, a la que, según Vázquez, se le suele ir "mucho la pinza".

Sofía se justificó diciendo que aunque escucha a su madre, en realidad siempre hace lo que ella misma quiere. Pero todo aquel que haya visto a estas dos desde que aparecieron por primera vez en televisión (en GH 16) sabe que eso no es cierto. Maite se comporta como una desequilibrada. Es un animal televisivo único pero está desatada a más no poder.

Cierto es que como Maite está enferma, poco se la ha visto en televisión estos meses. Eso no ha impedido que Galdeano llamase día sí y día no a cualquier programa para defender a su hija como ‘superviviente'. El problema es que Maite no defiende, ataca.

El lunes 18 de junio de 2018, ocurrió algo extraño en ‘Sálvame'. Hasta allí acudió Toni Rodríguez el mismo que tuvo algo 'más que palabras' con Isabel Pantoja durante la feria de Jerez.

Pero esta vez el cantante volvió a 'Sálvame' para narrar cómo, en calidad de testigo, vio a Alejandro Albalá siendo infiel a Sofía Suescun en la misma feria.

Pues sí, al parecer, mientras Albalá, en España, jugaba a ser el cornudo de España mientras que Sofía hacía ‘cositas' en Honduras con Logan y Hugo Paz, en realidad le hacía lo mismo a su novia con otras.

Por eso, Maite mandó unos audios a Toni en los que contaba lo poco que le gusta Alejandro Albalá para su hija:

Que lo deje ya. Este Albalá es un interesado, se ha pasado todo el concurso machacando y en, en cuanto vio que Sofía podía ser la ganadora, ahora está enamorado

Pero lo más curioso de todo es la que salió a dar lecciones de moral: Belén Esteban. La mal llamada ‘princesa del pueblo', la misma que se ha pasado toda la vida hablando de su hija para lucrarse, le mandó un mensaje a Galdeano:

Maite, es verdad que yo no soy nadie para hablar de tu hija. Tú le puedes dar un consejo pero deja ya de meterte en la vida de tu hija. Es una obsesión.

Belén ha abierto un melón interesante. Meterse con Galdeano significa una guerra segura en directo.