La prepotencia de la 'desaparecida' Hiba Abouk ante Pablo Motos

El 19 de junio de 2018 Hiba Abouk visitó ‘El Hormiguero' de Antena3 para hablar de su último proyecto solidario. El problema, como siempre le pasa a esta mujer, es que no puede ocultar cierta prepotencia al hablar sobre ella.

Fue una gran estrella gracias a 'El Príncipe' de T5 pero desde entonces, Hiba Abouk no se ha prodigado mucho. Puede que la razón sea muy simple: Es mala actriz. Lo extraño es que hay muchos actores mediocres que siguen trabajando (Amaia Salamanca, Paz Vega, Paula Echevarría...) pero Hiba, de momento, está en un segundo plano.

Hiba Abouk, ve difícil volver a trabajar con tantos compañeros tan guapos como en 'El Príncipe'

Desde que acabó ‘El príncipe', la hemos visto con ‘Proyecto tiempo, los cortos dirigidos por Isabel Coixet para Gas Natural Fenosa y lleva tiempo hablando de una película que todavía no hemos visto.

Ahora, Hiba vive en Paris y últimamente ha concedido entrevistas en las que ha dicho cosas tales como:

El 19 de junio de 2018, Abouk visitó ‘El Hormiguero' no para promocionar ninguna serie o película sino para hablar de una iniciativa tenía como objetivo regalar confianza a los niños de Aldeas Infantiles SOS a través del proyecto solidario «Historias que brillan», que busca fortalecer la confianza de los niños y jóvenes en sí mismos a través de historias de personas conocidas

Y es que, al parecer, la actriz lo ha pasado muy ma lpara conseguir el ‘estrellato'. ¿Cómo? ¿Era muy pobre y tuvo que luchar contra uñas y dientes para labrarse un futuro? Pues parece ser que no.

La actriz habló de la época en la que estudiaba Filología árabe y teatro y por la noche ponía copas.

Es decir, que hizo lo que hacen todos los estudiantes y sobre todo, los actores. Obviamente, estudiar y trabajar a la vez es duro, pero de ahí a ser un ejemplo de superación...

Pero Abouk está tan convencida de que su historia es única que no tuvo reparos en decirle a Motos:

Me han dicho que no muchísimas veces. Hay que estar muy preparado para esos noes. Cuando hay una explicación lo suelo llevar bastante bien pero a veces es un no del tirón, a lo bestia, y me puedo pegar un berrinche muy grande.

Si me han dicho que no a esto es porqué está por salir algo mejor. La vida es de los valientes, hay que luchar.