Terelu Campos toca fondo: se quita la papada y la barriga en directo

Terelu se va a hacer varios retoques físicos y lo va a hacer delante de las cámaras de su reality 'Las Campos'. La mujer 'pudorosa' y correcta, nos la ha vuelto a colar. Luego llorará porque la critican pero sigue sin enterarse de que sus ‘males' los provoca ella.

Nos parece estupendo que Terelu haga lo que quiera con su vida y que lo venda. De hecho, es extremadamente generosa con los programas en los que trabaja y suele exponerse sin pudor. En las Campos la hemos visto comerse una porra enorme mientras lloraba por su peso. Nos hemos reído de sus ocurrencias en NY y de su obsesión por los perritos calientes. Genial. Bravo. No todo el mundo es capaz de exponerse así. Gracias.

El problema es que luego se queja. Siempre hace lo mismo. No sabemos si lo hace a posta o no pero la mayor de las Campos vende una imagen elitista y clasista que no se corresponde con lo que vemos en televisión. Da la sensación de que ella sigue creyendo que es de la realeza televisiva pero se rebaja a hacer unas cosas que dicen lo contrario.

Terelu se zampa una porra XXL en plena calle

El lunes 19 de junio de 2018, Beatriz Cortázar, colaboradora de 'Sálvame' y 'El programa de Ana Rosa', soltó una bomba en esRadio:

Podemos anunciar que el reality de las Campos vuelve, con lo que tengan grabado y con lo que se va a grabar próximamente.

El plato fuerte va a transcurrir en el quirófano. Las Campos se van a someter a lo que se llama una cirugía plástica. Van a hacerse una serie de retoques: bajo cuello, estiramiento y lo que se llama una lipoescultura general

Tal y como informa ABC:

Terelu se quitará las bolsas de los ojos, la papada y se hará algo en la barriga.

No nos vamos a poner moralistas diciendo que este tipo de operaciones no deberían retransmitirse por televisión, que no es de buen gusto. No. Se puede mostrar, no hay nada de malo.

Pero repetimos, aquí el problema no es ese si no el cómo puede reaccionar Terelu. Que acepte de una vez por todas quién es y las consecuencias que tiene trabajar dónde trabaja.