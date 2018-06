Del cielo al infierno: Raquel Mosquera pasa de triunfar en ‘Supervivientes 2018’ a ser demandada por "estafa"

Así es el mundo en general y el de la tele en particular. Se pasa del cielo al infierno en un instante. Eso es lo que parece que le ha pasado a Raquel Mosquera una de las grandes triunfadoras de 'Supervivientes 2018' quien, según se reveló el 20 de junio de 2018 en Cazamariposas', se puede enfrentar a una demanda por estafa.

Las imágenes más impactantes de Raquel Mosquera.



Aunque al final ganara Sofía Suescun, para muchos, la verdadera ‘superviviente' la que tendría que haberse llevado el cheque de 200.000 euros , es Raquel Mosquera. Puede que la viuda de Pedro Carrasco no haya dado el juego de Sofía pero ha sido la que mejor ha convivido, la que se ha enfrentado al acoso sin rencor, con coherencia-por no hablar, por supuesto, de que ha ayudado a normalizar las enfermedades mentales-.

No cabe duda de que, tras 'SV2018', la imagen de Raquel Mosquera se ha reforzado aunque su felicidad le ha durado poco.

El 20 de junio de 2018, en el programa de Divinity 'Cazamariposas', el colaborador Jordi Martín soltó la bomba:

Raquel Mosquera se enfrenta a una demanda por estafa.

La ha demandado la misma persona que la ha demandado por lo del negocio de las pestañas.

La denunciante ha recibido amenazas, no la deja entrar al local, que es de ambas, y Raquel está teniendo serios problemas para pagar a todos los trabajadores.

Ellos se lo reclaman, pero Raquel afirma que no puede pagar, y que hasta el juez no lo diga, no pueden hacer nada