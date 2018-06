No todo vale: Sofía Suescun denuncia los abusos de su padre y 'Sálvame' reacciona yendo a por él

‘Sálvame' ha vuelto a columpiarse en los límites de la moralidad. El mismo día que Sofía Suescun habló de la mala infancia que le dio su padre, ‘Sálvame' mostró las primeras imágenes del progenitor de la ganadora de ‘Sv2018'. ¿Es lícito hacer eso?

Le tenía mucho miedo, no se me olvidará lo que le hacía a mi madre, mi vida ha sido peor que en el concurso

No volví a saber nada más de él, lo que quería era verme para fastidiar a mi madre

Si mi madre tiene ahora problemas de salud es por haber tenido a su lado a la peor persona, mi padre. El maltrato que sufrió desde que la dejó embarazada, todo lo que mi madre ha tenido que sufrir. Ese es el detonante de que ella esté así

Mi padre nunca me ha puesto una mano encima pero me recogía borracho en el coche. El plan era ir a otro bar a seguir poniéndose más borracho. Yo salía y me tumbaba en un banco a esperar. A veces él salía del bar y se olvidaba de mi, se montaba en el coche y yo tenía que llamarle.