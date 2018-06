Descubierta la 'cobardía' de Toñi Moreno ante María Jesús Ruiz: de ponerla a parir a consolarla

El 24 de junio de 2018, María Jesús Ruiz apareció en 'Viva la vida' una semana después de que la presentadora del programa, Toñi Moreno la criticase públicamente. ¿Hubo tensión? Todo lo contrario. Moreno se desdijo y terminó consolando a la ex de ‘Supervivientes 2018'.

Valore usted mismo si María Jesús Ruiz es buena o mala actriz...

El sábado 16 de junio de 2018, Toñi Moreno estaba hablando con sus colaboradores de 'Viva la vida' en T5 sobre el pleito que tiene María Jesús Ruiz con su ex, José María Gil Silgado, a quién acusa de malos tratos.

Moreno, entonces, acusó a la ex Miss España:

Todos sabemos de qué va esto. Me hierve la sangre. Tú puedes hablar de tu vida, puedes cobrar hablando de tu vida lo que quieras. Lo que no puedes es traficar con algo tan doloroso como los malos tratos ni cobrar con ello porque con esto no se juega.

Hay muchas mujeres que lo están pasando muy mal y no tienen recursos para salir adelante . Me parece una sinvergonzonería. Cuando la tenga delante le diré que como concursante me ha parecido un hacha, pero como mujer tiene mucho que aprender". "Se llame María Jesús Ruíz o Pepita Pérez

MARÍA JESÚS RUIZ Y TOÑI MORENO CARA A CARA

El domingo 24 de junio, María Jesús Ruiz visitó ‘Viva la vida' pero lejos de lo que podía parecer, no hubo tensión alguna. Moreno se comportó con ella con especial 'cariño'.

Primero, Moreno le preguntó a su invitada por su papel como hija y esta se derrumbó:

Yo me despedí de mis padres para ir a 'Miss España' y ya no volví a Andújar hasta dos meses después.

Mi madre es una gran sufridora.

Ella sufre con cada crítica y con cada comentario. Me decía que no fuera a 'Supervivientes' hasta que ella no se muriera. No le llegaba la comida al estómago, yo la he visto mucho más delgada al volver.

Yo he sido muy rebelde y he hecho lo que me ha dado la gana, he tomado las decisiones que he querido. Soy muy visceral

Soy una mala hija.