Leticia Dolera llena el Chester de radicalismo y doble moral: ¿Por qué no da los nombres de los que la han acosado?

Leticia Dolera acudió el 24 de junio de 2018 al ‘Chester' de Cuatro para darle a Risto Mejide una lección de feminismo. La actriz y directora habló del papel de la mujer, de todo el acoso que ha sufrido pero, como siempre, no dio nombres.

El feminismo está de moda y esperemos que no sea flor de un día. que la igualdad entre hombres y mujeres sea la norma. Movimientos como el MeToo o figuras como Leticia Dolera, defensora a ultranza de los derechos de las féminas, son necesarias pero es muy fácil caer en el lado contrario y el radicalismo.

Ahora también nos hacen creer que cualquier cosa que se diga sobre el tema se puede mal interpretar. Que sólo por ser hombre eres machista, Hay que calmarse.

Son muchas las feministas que creen que la mujer es sólo una sola cosa y no. Todos somos muchas cosas a la vez.

Este es el problema que quizá tenga Leticia Dolera. Su discurso es que vale sólo porque es mujer, o que sus desgracias en la vida son por lo mismo. Se está definiendo y catalogando demasiado a sí misma y puede ser un error.

No se trata de ser feminista, se trata de tener sentido común. Punto.

DOLERA FRENTE A RISTO

Risto Mejide invitó a la directora, actriz y escritora al Chester para hablar, precisamente, de feminismo pero el presentador tenía miedo:

Dolera le respondió:

Tú precisamente que encarnas una figura de masculinidad hegemónica, de hombre que no habla de sentimientos, que es heterosexual, que no le afecta nada. Es así cómo nos han educado, para que los hombres sean de este modo, que no puedan llorar, tengan que ser valientes, que recurran a la violencia como primer recurso.

Leticia comenzó siendo la voz del feminismo en el mundo del cine después de denunciar que había sufrido acoso, algo que volvió a repetir en el Chester pero , por supuesto, no dio nombres:

No sé si hay algunos Harvey Weinstein en el cine español. Yo me he encontrado los casos que ya conté. Evidentemente he sufrido muchos más, pero como todas las mujeres que trabajan en el sector.

He tenido miedo al ir a casa. Me han llegado a meter mano, por la tarde, al estar yendo a casa. Un tío vino y me tocó. Entonces empecé a gritar y la gente se quedó mirándome. El hombre se fue, pero yo sentía la culpa de haber llamado la atención de la gente. Me sentí muy mal.

Si me visto de una determinada manera es para mí, no para excitar la sexualidad de otra persona.

Me ha pasado de estar bailando en una discoteca y que de pronto se acerque un hombre a acosarme. Yo tengo el derecho a bailar como me de la gana sin tener que aguantar ningún acoso

Si no hay sí, es no. No solo el no es no"