La tragedia de una ex tronista de 'Mujeres y hombres y Viceversa': aborta tras ser abandonada

Nueva tragedia dentro del universo de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Nicol Hartman, antigua tronista del programa que ahora emite Cuatro, ha compartido su dramática historia a través de sus redes sociales después de haber sufrido un aborto y haber sido abandonada por su pareja.

Has dejado a una mujer sola y embarazada, y lo que has hecho ha sido humillarla y ocultar su embarazo

Con estas palabras, Nicol Hartman quiso contarle a sus seguidores todo lo que ha sufrido en los últimos meses después de ser abandonada por su novio y de haber tenido que abortar por causas médicas.

A través de varios, Instagram Stories, la rubia le ha mandado contundentes y dolorosos mensajes a su ex.

Nicol explicó, entre otras cosas que cuando llegó a Madrid, se sintió "rara" y se hizo un test de embarazo que dio positivo aunque su novio se negó a tener el bebé desde el comienzo:

Cuando una está embarazada, cuerpo y mente cambian. Entiendo como nadie que quisieras escapar y que te haya venido grande la situación, pero tú merecías estar a mi lado, tú merecías cuidarme y tú merecías respetarme y no humillarme como lo estabas haciendo"

Confíe en ti como en nadie y mi madre, más. Y nos has fallado. Y encima eres capaz de llamarme loca, con todo lo que me has hecho

He aguantado tanto, sola, en casa, con vómitos, sin poder comer, adelgazando. Que peso cuarenta y tres kilos, me ha costado la salud todo lo que me ha pasado.