Becky G. denuncia la hipocresía y el machismo de 'OT 2017' varios meses después... Y en 'El Hormiguero'

No nos lo esperábamos pero tuvo toda la lógica del mundo. La superestrella del pop latino, Becky G. apareció el lunes 25 de junio de 2017 en 'El Hormiguero' y recordó el día que cantó en 'Operación Triunfo 2017' y su canción, 'Mayores', fue censurada.

'Mayores' fue uno de los hits más importantes del 2017 pero el éxito de Becky G. parece no haber sido flor de un día. Su último tema, ‘Sin Pijama', que canta junto a Natti Natasha se ha colado en lo más alto de las plataformas digitales y ya es disco de Oro.

Becky G alias 'Bad Bunny': "Mayores".

Para celebrar su último éxito y proclamarse así como una de las grandes estrellas internacionales, Becky G. visitó el 25 de junio de 2018, ‘El Hormiguero de Antena3.

El presentador, Pablo Motos, comenzó diciéndole a su invitada que suelen poner su canción, 'Mayores', al comienzo del programa, algo que alegró a la artista.

Becky G. aprovechó el comentario de Motos para recordar que hace meses fue invitada a cantar en un programa español y que le pidieron si podía modificar la letra de su canción 'Mayores'. Es decir, que la censuraron:

Me dieron la oportunidad de estar en este país, y es uno de mis favoritos, así que no quería perder la oportunidad. Pero nos citaron con el equipo del programa porque tenían un problema con la letra y había que cambiarla. Yo hablo de los besos, lo que los demás están pensando no es mi problema. Acepté por ser respetuosa, pero mis fans se dieron cuenta y reaccionar e hicieron que esto fuera Trendin Topic. Así que yo no tuve que decir nada.

No dijo el nombre del programa pero la cantante se refería obviamente a 'Operación Triunfo 2017', talent de TVE que le ‘obligó a cambiar la frase que rezaba así: "A mí me gustan más grandes, que no me entren en la boca".

Pero recordemos que Becky G. también fue censurada en 'First Dates' .

Lo interesante fue la reflexión que la cantante hizo sobre este asunto ante Pablo Motos:

Esto sólo ocurre con las mujeres que dicen las cosas claras. Ahí está la doble moral en la música. Siempre voy a estar muy orgullosa de ser mexicana y latina, pero en nuestra cultura está el machismo y eso es algo que deberíamos de sacarlo totalmente. Estamos viviendo en 2018.