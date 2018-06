El error de Jorge Javier Vázquez al enfadarse por estar en la lista de los gais más influyentes

Jorge Javier Vázquez se ha vuelto a enfadar. En esta ocasión ha sido por estar en la lista realizada por el diario El Mundo de los gais más influyentes de España. El presentador de 'Supervivientes' se queja de que hablan de él con connotaciones negativas. Tiene razón pero su rabia debería estar enfocada en otra parte.

Mensaje directo a Jorge Javier Vázquez: tú provocas el caos, después no te quejes

Esto es lo que ha escrito Vázquez en su blog de Lecturas el 27 de junio de 2018.

Vázquez, a continuación se queja de que es al único de la lista al que atacan, lo que considera una forma de homofobia:

Repaso los textos de las personas que aparecen en la lista y solo yo tengo una connotación negativa. A veces pensamos que la homofobia solo son los chistes de Arévalo o que te llamen "maricón" por la calle. Y no.

La homofobia se manifiesta también de manera sutil y dañina, y está muy instalada en nuestro propio colectivo. Porque en realidad lo que subyace bajo esa consideración es que los gays no deberían hacer ese tipo de televisión. Que no merezco ser gay porque no soy el gay ideal con el que sueña el autor, esto es, un gay alejado de polémicas motivadas por mi vacuo trabajo, correctito y a ser posible metidito dentro de orden. Por otra parte, la lista me parece que cada año tiende más al ‘pequeño burguesismo'. Echo de menos transgresión. Demasiados nombres instalados en el ‘establishment'. Será que nos hacemos mayores.