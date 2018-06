¡Bombazo! La relación real entre Mila Ximénez y la estafadora de los famosos que intentó timar a Jorge Javier

Es una de las noticias de la semana. Mónica Gil Manzano , bautizada como ‘la estafadora de los famosos' ha sido acusada de timar, supuestamente, a varios rostros populares a través de negocios inmobiliarios fraudulentos. El 27 de junio de 2018, Mila Ximénez dio la cara en ‘Sálvame', revelando que fue amiga de Gil Manzano durante más de 12 años.

Según publica El Mundo, Mónica Gil Manzano fue detenida el pasado jueves 21 de junio de 2018, en ingresada en la prisión de Alcalá Meco. La mujer de 46 ha sido acusada de utilizar negocios inmobiliarios y de asesoría financiera para timar a personajes populares. Al parecer, ofrecía pisos de lujo, pedía el dinero por adelantado y éste desaparecía.

El 27 de junio de 2018, el caso saltó al plató de ‘Sálvame' y las cámaras se enfocaron en una colaboradora en concreto: Mila Ximénez. Y es que la periodista fue amiga de la presunta estafadora.

Dijo Mila al ver la imagen de Mónica Gil Manzano junto a Carla Pereyra, novia de Simeone, a quién utilizó para llegar a otros famosos y políticos.

Esto es lo que dijo Ximénez al respecto:

Yo no tengo por qué denunciarla porque conmigo tuvo intentos de estafa. Pero no todo el mundo que no quiera denunciar o demandar es porque tiene miedo o porque sea un delincuente. No soy ninguna delincuente, a mi nadie me ha sacado un papel, pero aquí estoy dando la cara. Nadie ha sacado mi nombre porque no tiene nada que decir.

Si me estás viendo te querría preguntar que por qué y cómo has tenido la indecencia de, durante 12 años, mirarme a la cara. "Yo jamás he hecho un negocio con ella, jamás he montado ninguna sociedad con ella, jamás he intervenido en ningún negocio...

Pero hay muchos que no han salido que sí que habéis montado negocios y estáis ahora negando la mayor (...) Has estafado a gente y les has quitado sus ahorros".