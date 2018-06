Por fin alguien le dice las cosas claras a Terelu Campos: "Te crees más que Antonio Banderas"

¿Deben los famosos ser amables y simpáticos a todas horas incluso cuando están fuera del trabajo? ¿Deben hacerse fotos con sus fans siempre que se lo pidan? Este fue el debate se produjo el 27 de junio de 2018 en ‘Sálvame' y en el que Terelu Campos salió muy mal parada.

El público suele creer que los famosos son objetos a los que acosar o intimidar cuando le plazca. Si una celebrity va por la calle o está tranquilamente comiendo en un restaurante, le piden una foto y se niega, ya está marcada, ya es una antipática que no merece ser valorada por su trabajo. ¿Es justo?

El miércoles 27 de junio de 2018, fueron muchos los que llamaron al ‘Club del espectador' de ‘Sálvame' presentado por Kiko Matamoros para quejarse de que algunos colaboradores del programa han sido desagradables con ellos en la calle. Es decir, que no se han querido hacer un selfie con sus fans.

Kiko Matamoros, para crear polémica, arremetió contra su compañera Terelu Campos:

Yo nunca he negado una foto a nadie. Es más, el primero que se siente satisfecho y bien pagado con el afecto de la gente soy yo y es precisamente en Málaga, donde voy con mi familia de vacaciones siempre me dicen ¡Así da gusto, no como con Terelu que se cree más que Antonio Banderas.

Terelu dijo:

Eso es absolutamente mentira y me lo voy a tomar con humor. En 20 años me han pedido una foto y a veces no he podido peor siempre he hablado con respeto y educación. Mis compañeras saben, que cuando salimos juntas soy la única que siempre dice que sí a una foto.