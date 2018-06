¿Es legítimo que 'Sálvame' saque a los famosos del armario?

No hay ningún problema en sacar las supuestas infidelidades de, por ejemplo, Kiko Rivera o de su hermana Chabelita pero, sin embargo, si alguno de estos dos se hubiera liado con alguien del mismo sexo, habría muchos problemas en sacarlo. ¿Por qué una cosa no es violación d ela intimidad y la otra sí?

Las mentiras de Sálvame que van a terminar con el programa estrella de Telecinco



Es complicado decir esto sin dar nombres. En los últimos dos días, en 'Sálvame' se está jugando con la ambigüedad (tal vez sexual) de uno de sus colaboradores: Antonio Tejado.

El programa dijo tener "información que podría destruir" al ex marido de Chayo Mohedano. Se ha dicho que no es nada ilegal, que no se trata de ningún mal hábito pero sí algo que puede afectar a la familia del tertuliano, sobre todo a sus hijos.

Teniendo en cuenta que a Tejado ya le han sacado varias infidelidades (con mujeres) en el pasado, pocas opciones quedan. ‘Sálvame' está jugando sucio, muy sucio. Llevan dos días provocando que los espectadores especulen ya que se dicen cosas como que "el entorno de Tejado es conservador y no lo entenderían" o que "cada uno puede hacer con su vida y su intimidad" lo que quiera.





Tejado dice que denunciará a todo aquel que diga algo que no es pero ¿qué quiere? ¿qué se supone que tiene que pensar el espectador o los cronistas de TV?

El 27 de junio de 2018, por ejemplo, Belén Esteban, Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez vieron las pruebas que tiene el programa sobre la mencionada información sobre Tejado. Los tres repitieron que no era nada ilegal, que se trataba de una "traición" que le habían hecho a Antonio y que apoyaban al tertuliano.

Es gracioso que en ‘Sálvame' se quejen de las traiciones cuando, en realidad, viven de ellas. Todos los días acude alguien al plató a contar intimidades de otro famoso, traicionando así su relación.

El caso es que está jugando con el despiste, con que hablemos de ello para que al final, seguramente o no digan nada o sea lo contrario a lo que pensamos.

No cuestionamos, en ningún caso, la sexualidad de Tejado. No hablamos de eso. No sabemos qué es lo que pasa pero es imposible no especular. Lo que sí es seguro es que los de ‘Sálvame' está jugando deliberadamente con algo muy sucio.

Pregunta retórica (y no nos referimos a nadie en concreto): ¿Es lícito que se saque a la gente del armario o que se cuentes ciertas aventuras sexuales? No. Esa es una parte intocable de la intimidad.

Perp claro, hay otra perspectiva. Si no hay ningún pudor en sacar a cualquier famosos metiéndose en un prostíbulo y destrozar familias, ¿por qué con la homosexualidad (o la sexualidad ambigua) sí que nos andamos con ojo? ¿Es por miedo al rechazo social? ¿No sería ese un problema de la sociedad y no del protagonista de la historia?

Las respuestas no son claras peor algo es seguro. Es mucho peor la especulación que la verdad. Lo que etsá haciendo ‘Sálvame' es terrible.