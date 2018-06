Sexo en vivo, ambigüedades y especulaciones: ¿Antonio Tejado ha abandonado 'Sálvame' o le han echado?

Ya está, lo han conseguido: Antonio Tejado ha tirado la toalla. El colaborador informó el 28 de junio de 2018 que abandonaba 'Sálvame' después de que el programa haya estado especulando sobre su vida privada durante días.

El martes 26 de junio de 2018, el director de 'Sálvame', David Valldeperas, dijo tener información muy comprometida de Antonio Tejado. Se trataba de algo que llevaba años circulando por las redacciones de distintos programas, algo que no era delictivo pero sí que podía destruir la vida del colaborador.

A partir de ahí, el programa de Telecinco se ha cebado con una historia que, en ningún momento han aclarado. Sólo hay insinuaciones: Que si es algo que puede hacer daño a los hijos de Tejado, que si su familia más conservadora no puede saberlo...

El truco es que la gente especule, se hagan apuestas y aumentar la audiencia. Y mientras, Tejado ve como su vida se expone sin control alguno.

El 28 de junio de 2018 todo explotó. Ese día llegaron informaciones nuevas. Al parecer, Antonio habría hecho algo muy fuerte en Barcelona, en concreto en la sala Bagdag (conocido local erótico de la Ciudad Condal).

Telebasura en cadena nacional y con un 'asco' de detalles

Todos comentaban y especulaban pero nadie decía nada concreto. Era insultante. Si uno hace caso sólo a las cosas que se insinúan en ‘Sálvame' puede sacar conclusiones de todo tipo: desde que a Tejado le gustan ciertas prácticas sexuales extremas, a que sus gustos en cuanto a géneros son diversos...

Pero nadie dice nada. Por ello Tejado llamó por teléfono a ‘Sálvame' y dijo que se acabó, que tiraba la toalla.

Ayer se jugó con la dualidad, hoy con el exhibicionismo y yo no voy a jugar. Ni me he desnudado ni he hecho ningún show. El único show era entretener a la gente de una manera limpia en ‘Sálvame' y también voy a dejar de hacerlo porque esto no me compensa.