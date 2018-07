¡Bomba!: ¿Estamos ante los últimos días de Terelu Campos en 'Sálvame'?

Por mucho que digan que es una 'protegida' en Telecinco, no es verdad. Terelu se ha tenido que enfrentar a conflictos muy incómodos y violentos en ‘Sálvame' por lo que, al parecer, podría estar pensando en huir del programa. Por ello, la hija de María Teresa Campos estaría trazando un plan B.

La revista Semana publicó, el 2 de julio de 2018, lo siguiente:

Para muchos de sus compañeros colaboradores en ‘Sálvame', los días de Terelu Campos en el programa están contados.

¿Es verdad? No sería nada raro. En los últimos meses, Terelu Campos se ha enfrentado a una de sus peores crisis televisivas.

Todo comenzó cuando presentó a su hija Alejandra en su mayoría de edad con exclusiva de por medio. Luego, otra entrevista previo pago la puso en el disparadero y empezaron a surgir informaciones sobre el pasado de Terelu que la retrataban como una persona "déspota" que trataba muy mal a sus trabajadores.

No te equivoques, Terelu, no te están haciendo la cama... ¡Es peor que todo eso!



Terelu no está bien. ‘Sálvame' te lleva al límite y puede que siga los pasos de su compañero, Antonio Tejado -quién abandonó el show hace unos días por lo que considera "ataques continuos" hacia su persona-.

Pero, por lo que ella misma ha confesado, Terelu no anda muy bien de dinero. Por ello 'arrastró' a su madre y a su hermana para que hiciesen el reality de ‘Las Campos' (que por cierto, no ha funcionado como debería)

María Teresa y sus hijas hace mucho que no son las niñas mimadas de Vasile. Eso lo sabe todo el mundo. A la matriarca le prometieron un programa que no llega y Terelu es víctima de ataques en su propio programa día sí y día no.

Por todo ello, tal y como relata Semana, Terelu se está cubriendo las espaldas de cara a que los de la cúpula de la productora decidan dejar de contar con ella y está diversificando sus actividades.

Por un lado, ella ya hizo su debut en el mundo literario con el su autobiografía ‘Frente al espejo', escrito por su compañero y ex pareja, Kike Calleja.

Terelu también acaba de probar suerte en el ámbito del diseño con el lanzamiento de su primera colección de joyas.

Y por último, Terelu ha hecho sus pinitos en la interpretación ¿Dónde? Mejor no decirlo. Su participación en una famosa serie estrenada hace muy poco es una de las grandes sorpresas d ela temporada. Aparece solo en un plano, pero qué plano. Obra de arte.

Se habló de que Terelu iba a regresar a Telemadrid con ‘Aquí hay madroño', un formato de corazón que finalmente presentarán Carmen Alcayde y el director de ‘Sálvame', David Valldeperas.