La impresionante metedura de pata de Paula Echevarría con el colectivo gitano

Paula Echavarría no da ni una. Después de dejar plantada a la prensa en un acto público, unas desafortunadas declaraciones sobre la etnia gitana la han puesto en el punto de mira.

El cabreo de Paula Echevarría con los fotógrafos

Todo sucedió el mismo acto publicitario en el que ella y Dulceida iban a ser las protagonistas. Se trataba de la promoción de la última campaña de la marca Pantene pero Paula se retrasó más de una hora, por lo que muchos periodistas y fotógrafos se hartaron y le dieron plantón.

Más tarde, la actriz tuvo que disculparse en Instagram, echándole la culpa a una" falta de comunicación y coordinación".

Pero la polémica no se quedó ahí ni mucho menos. Tal y como informa Semana, en ese mismo acto, la actriz fue preguntada sobre Dulceida, la influencer que también es imagen de la misma firma que ella.

Ya quisiera yo hacerme las fotos que se hace Dulceida, sus vídeos maravillosos y las producciones que lleva con ella"

Y es que, según la actriz, por mucho que digan que es un it girl , las imágenes que comparte en sus redes sociales, nada tienen que ver con las que publica Dulceida. Y hablando de esto, Paula dijo lo siguiente:

"No tiene nada que ver. Es como comparar a Dios con un gitano".

¡Madre mía! ¿Pero qué has hecho, Paula? ¿Cómo se te ocurre? Pues sí, esta frase provocó , obviamente, que muchos se enfadaran con la actriz en las redes sociales. Entre ellos, el bailaor y jurado del programa ‘Bailando con las estrellas', Joaquín Cortés, en el que por cierto participa su ex marido, David Bustamante.

Cortés, a través de su cuenta en Instagram, cargó así contra Echevarría:

Ahí se ve el nivel cultural de las personas, la educación, la falta de respeto y sobre todo de humanidad. Llevamos años luchando por promover la igualdad y llegas tú y menosprecias a una etnia que ni conoces.

Pocas veces me he sentido tan avergonzado de una persona como de ti ahora. Lo que has dicho, el daño que tus palabras causan a muchísimos niños y niñas que te siguen y a otras personas no hay derecho. Y no se arregla