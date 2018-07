La verdad sobre Chelo García Cortés sale a la luz: le "ponía" Isabel Pantoja

Chelo García Cortés fue conocida durante años por su amistad con Isabel Pantoja pero esa relación se cortó de repente después de que la periodista traiconase a la tonadillera. El sábado 30 de junio de 2018 se supo toda la verdad de esa ‘amistad' en el ‘Deluxe' . La bronca fue monumental.

La verdadera culpable de los hechos fue María Patiño. La colaboradora pasó a ser presentadora del ‘Deluxe' después de que Jorge Javier Vázquez le pasase el relevo en directo para poder tomarse una vacaciones.

Chelo muy cabreada: "Más vale ser bisexual como yo que ser un amargado o amargada como tú"

Dulce, la niñera de Chabelita, acudió al plató para someterse al polígrafo. La invitada estaba guerrera, discutió con todo el mundo, incluso con la poligrafista. Pero lo más grave llegó, según nos explicaron luego, en una pausa publicitaria.

Al parecer, Dulce había acusado a Chelo García Cortés de haber intentado ligar con Isabel Pantoja (Afirmó que la periodista le dijo a la cantante: "me pones").

Chelo defendió su honor y comenzó a discutir con Dulce hasta que Maríoa Patiño las interrumpió a gritos:

Pero hay determinadas situaciones que a mí particularmente no me gustan, que creo que están fuera de lugar y que Chelo estaba hablando de un tema de actualidad del que tú también estabas hablando y del que se ha hecho referencia en varias preguntas de un poli al que te has querido someter voluntariamente"