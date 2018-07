Lo que Antonio Tejado hizo en una sala erótica con "cinco chicas a la vez" y que en 'Sálvame' no se atreven a contar

Antonio Tejado no se ha ido de 'Sálvame', le han echado. Eso está clarísimo. No hay nadie que aguante lo que le han hecho al ex colaborador. Todavía siguen las especulaciones sobre su pasado y el 2 de julio de 2018 se dieron más y esclarecedores datos. Eso sí, en el programa tiran la piedra y esconden la mano.

Primero dijeron que había una información que podría hundir la vida de Antonio Tejado, algo que nadie se atrevía a decir pero que invitaba a la especulación. Se trataba de un ‘secreto' que, aunque no era algo delictivo o amoral, podría perjudicar ñla imagen que hasta ahora teníamos del colaborador.

Obviamente, muchos pensaron se trataba de cierta ambigüedad sexual aunque nadie quiso confirmarlo. Mientras que en el mundo se celebra el Orgullo LGTBI, en 'Sálvame' se dedican a crear rumores sobre la condición de una persona sin aclarar nada. Es muy triste y peligroso.

Pero como nadie puede sacar del armario a nadie contra su voluntad, ‘Sálvame' cambió de tercio. El jueves 27 de junio se habló de algo que había ocurrido en marzo de ese mismo año en una sala erótica de Barcelona (la sala Bagdag) en la que Tejado habría acudido en compañía del paparazzi Jordi Martín y del actor porno Dinio.

Telebasura en cadena nacional y con un 'asco' de detalles



Tejado, cansado de especulaciones, dejó el programa, reivindicando su derecho a la intimidad, derecho que en la prensa del corazón violan constantemente y mucho más en 'Sálvame'.



Para lavarse las manos, los responsables de 'Sálvame' pidieron a Tejado que no se fuera pero él no atendió a razones. En realidad, la estrategia era la siguiente: si Antonio sigue colaborando, no puede demandar a su programa, razón por la que se ha ido. Y es que el ex marido de Chayo Mohedano ha interpuesto acciones legales contra el show producido por ‘La fábrica de la tele'.

Pero como en ‘Sálvame' no conocen el pudor, siguen hablando del asunto sin dar datos claros. El sábado 30, en el 'Deluxe' se sacó el tema de nuevo pero se dijeron cosas ambiguas, sin fundamento.

El lunes 2 de julio de 2018, Kiko Hernández dio más información al respecto:

Jordi Martín y Dinio dieron una entrevista previa contando todo lo que Antonio Tejado había hecho en la sala".

El colaborador aseguró que el contenido era tan "explícito" y tan heavy que la dirección del 'SábadoDeluxe' decidió no emitirla.

Pero Kiko sí reveló algún detalle sobre lo que ambos ‘amigos' de Antonio querían contarle a toda España: