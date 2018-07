Cabreo sin precedentes entre Mila Ximénez y una poco profesional Paz Padilla

Paz Padilla es muy graciosa pero muy poco profesional como presentadora. Cuando toca hablar de temas más ‘serios' en ‘Sálvame', la andaluza es incapaz de no meter la pata. Por ello, el 2 de julio de 2018, Mila Ximénez se hartó y se enfrentó a la conductora del programa.

Bronca barriobajera entre Paz Padilla y Mila Ximénez por el acento andaluz

Desde que se supo de la detención de Mónica Gil, la supuesta estafadora de los famosos, y de que esta había sido amiga íntima de Mila Ximénez, ‘Sálvame', le ha dedicado varios debates al caso.

Varios colaboradores se sientan alrededor de una mesa, para darle más solemnidad al asunto y debaten sobre lo que ha hecho o no, Mónica Gil Manzano y de cómo, supuestamente, estafaba a personajes populares ofreciéndoles negocios inmobiliarios que no existían.

Como decíamos, Mila era amiga de Mónica aunque, según la colaboradora intentó estafarla varias veces peor sin éxito.

El 2 de julio de 2018, en la mesa de debate, hubo novedades en el caso pero Paz Padilla no se había enterado de todas- hablamos de una mujer que cuando el programa trató el caso del niño Gabriel, no sabía ni pronunciar correctamente el nombre de la víctima-.

Paz, como decíamos, se puso a repasar los datos de las supuestas estafas de Mónica Gil Manzano y entonces, Mila, muy cabreada le dijo:

"Paz, no la vayas a liar, que llevamos una semana a así.

Paz guardó silencio, avergonzada y dio el turno de palabra a Javier Negre, el

periodista que ha seguido el caso desde el principio. Según este:

A mí me habla la policía de que ya hay al menos hasta 20 denuncias presentadas, que hay personalidades públicas y otras personas anónimas que ella ha estafado y ha hecho la vida imposible. El tema es que hay famosos que no dan la cara o bien por vergüenza o porque no pueden justificar el origen de esos fondos, es decir que han entregado dinero en negro