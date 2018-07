Estreno de 'Aquí hay madroño': ¿Por qué David Valldeperas se empeña en ser presentador?

El 2 de junio de 2018 se estrenó 'Aquí hay madroño' en Telemadrid suerte de versión renovada de 'Aquí hay tomate' en el que repite su presentadora original, Carmen Alcayde, acompañada por David Valldeperas, el director de 'Sálvame' empeñado en ser presentador.

Lo que más puede gustar de 'Aquí hay madroño' no es el programa en sí, es la cadena que lo emite. No es que sea un producto necesario para una pública ni que goze de una calidad superior, es, simplemente, que representa los nuevos aires del canal autonómico.

Telemadrid se está acercando al público y eso hay que aplaudirlo. Habrá quienes digan que así no se hacen las cosas, que el corazón no representa las necesidades de los espectadores pero seamos francos: la prensa rosa es la fórmula perfecta de popularizar lo que sea. ¿Acaso no son estos programas los más vistos en otras cadenas?

No, Telemadrid no va a ser Telecinco pero entre tanto informativo, tanto reportaje blanco y tanta solemnidad, un show divertido e irónico como este, y que no dura más de 45 minutos, no está demás. Diversifica la programación y le da colorido.

'Aquí hay madroño' copia la estructura (y casi el título) del famoso ‘Aquí hay tomate' de Telecinco que no dejaba de ser una relectura del ‘Qué me dices' y de Mamma Mía, este último, precisamente, de Telemadrid.

Y para dejar claro de qué clase de programa es, 'Aquí hay madroño' está presentado por una Carmen Alcayde (la del 'tomate') que sigue en plena forma, controlando los tiempos , la ironía y el directo como nadie. Esta vez le acompaña David Valldeperas, director de ‘Sálvame' y conductor ocasional del programa de T5 que vuelve a demostrar que, por mucho que se empeñe, no es Jorge Javier Vázquez.

Terelu se pone 'celosa' por el ascenso de David Valldeperas a presentador



Valldeperas sabe dónde está y se esfuerza pero aún le queda por aprender. Le falta soltura y humor. Está demasiado pendiente de que todo salga bien. No se relaja. Lo hará, era el primer día. Los nervios eran lógicos y sino que se lo pregunten a la colaboradora Nuria Tirbucio, especialista en casa reales.

Tirbucio estaba dando su opinión sobre el último acto en el que estuvieron juntos los Reyes pero se hizo un lío y salió huyendo desesperada del plató. Pobre... El momento le va a perseguir toda la vida. Y es que hay gente que vale para estar delante de una cámara y gente que no....

El otro hándicap de 'Aquí hay madroño' es que ya no hay famosos nuevos de los que no hablen de ‘Sálvame', ‘El programa de Ana Rosa', ‘Socialité', ‘Cazamariposas'... Se supone que en el de Telemadrid serán más 'blancos' que la competencia. Así lo exige la cadena en la que están pero a ver cuánto les dura...