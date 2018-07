'Reaparecen' las fotos en topless de Paz Padilla que han vuelto loca a la presentadora

En 2013, Paz Padilla estuvo a punto de abandonar 'Sálvame' cuando el programa emitió unas fotos suyas en topless. Cinco años después, el 3 de julio de 2018, la presentadora descubrió, por fin, quién vendió esas imágenes y enloqueció en plató.

ANTONIO MONTERO ES EL QUE VENDIÓ EL TOPLESS DE PAZ PADILLA

El martes 3 de julio de 2018, los colaboradores de 'Sálvame' estaban debatiendo sobre la traición o no traición de Gustavo González al vender fotos de sus compañeros y la fina línea que separa su papel como paparazzi y su silla en el programa.

El periodista y paparazzi Antonio Montero, invitado esa tarde al programa, en un ataque de sinceridad, reconoció haber vendido fotos de Paz Padilla en topless.

Al escuchar esta confesión, Paz Padilla brotó, literalmente, se subió a la mesa y empezó a atacar físicamente al periodista. No pasó nada. Era una broma. O no.

Puede que Padilla se tome ahora con humor esta historia pero recordemos que las mencionadas fotografías de su topless casi le cuestan el trabajo.

Paz Padilla, a lo mejor te deberías cortar porque se te va bastante la lengua



EL DÍA QUE PAZ PADILLA CASI ABANDONA 'SÁLVAME' POR SU TOPLESS

Sucedió el jueves 3 de julio de 2013, cuando en 'Sálvame' se descubrió que, al lunes siguiente, la revista ‘¡QMD! Iba a publicar un robado de Padilla haciendo topless en la playa.

La presentadora se enfadó sobremanera al saber que la intención de los directores del programa era la de mostrar esas fotos ante toda la audiencia por lo que dijo:

Llevo cuatro años dudando. Cuatro años luchando. Cuatro años en los que los directores me han dicho: "Confía en nosotros, Paz confía en nosotros". Y yo no podía. Hoy en la reunión me han dicho que esas fotos no se iban a mostrar y ahora me decís que sí. ¿Me vas a proteger director?

La presentadora se quitó el pinganillo y por vez primera, abandonó el plató visiblemente enfadada.

Al cabo de un rato, la presentadora, más calmada, pidió disculpas a todo el mundo y dijo:

Pido disculpas por haberme ido, pero es la primera vez que me pasa esto. Tengo claro que a partir de ahora me vais a ver con las tetas fuera hasta que me lleguen al suelo. Asumo la culpa de lo ocurrido porque si no me hubiera puesto no me habrían hecho fotos, pero es duro estar en una situación de libertad y verte en una portada o en una pantalla de televisión. Me siento esclava de mi profesión.

¿Dónde pone que por ser famosa tengas que renunciar a tu libertad? Quiero que la gente se conciencie de que soy una persona normal, seguro que a ellos no les gustaría estar en una portada o en la televisión en topless.