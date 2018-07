Kiko Matamoros machaca a Belén Esteban y la hunde en la miseria

El 4 de julio de 2018 volvió Kiko Matamoros a ‘Sálvame' con su habitual 'Club del espectador' y con él la polémica. El nuevo defensor de la audiencia machacó a María Patiño por 'traicionar' a sus compañeros y , sobre todo, dejó en ridículo a la mismísima Belén Esteban.

El tema del día estaba claro: ¿María Patiño era una traidora? Veinticuatro horas antes, el paparazzi Diego Arrabal dejó caer la sombra de la duda sobre Patiño. Un año antes, ella acompañó a Jorge Javier Vázquez y a Mila Ximénez a unas vacaciones y 'alguien' de ese grupo llamó a los fotógrafos, por lo que las sospechas cayeron sobre María.

El 4 de julio de 2018, Patiño se defendió, dijo ser alguien leal pero le tocó el turno a Kiko Matamoros, quien apareció, como cada miércoles, con su ‘club del espectador'.

Matamoros le dejó claro a María Patiño que puede llamarlo traición o no pero lo que no puede negar es que vende informaciones de sus compañeros. Ella no lo negó pero se defendió alegando que ese es su trabajo.

A ti nunca te he traicionado.

Gritó Patiño.

Kiko Matamoros reaparece en 'Sábado Deluxe' y la lía parda

Pero Matamoros llegó con ganas de guerra y le soltó un buen zasca:

Tú tienes alma de fiscal. Yo, a diferencia de ti, no hago juicios morales de nadie.

Hombre, quien haya seguido el trabajo de Matamoros en 'Sálvame' estará riéndose un buen rato después de leer esto porque otra cosa no, pero el colaborador siempre se ha sentido por encima del bien y del mal.

Pero lo que no se esperaba era que, como si de un boomerang se tratara, Belén Estebán le devolviera su pulla a Matamoros:

Con mis temas tú siempre haces juicios y por cierto, si me gusta leer o no, tres narices te importa.

Pero Kiko no se quedó callado y dejó muy claro que a él no le importa lo que la mal llamada ‘princesa del pueblo' lea o no.